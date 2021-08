Ontdek 'The Green Knight' op Amazon Prime Video

Sir Gawain wordt door Koning Arthur op pad gestuurd om de confrontatie aan te gaan met 'The Green Knight'' een monsterlijke, smaragdgroene ridder die al menig held op de knieën dwong. Om dat te kunnen doen, moet hij verschillende obstakels overwinnen, terwijl bovennatuurlijke krachten zijn tocht lijken te bedreigen.

Voor zijn opvolger van 'The Old Man & the Gun' maakt David Lowery een hele ommekeer in genre en onderwerp. 'The Green Knight' is een atypische bewerking van een eeuwenoud Engels ridderroman. De hoofdrol is weggelegd voor Dev Patel ('The Personal History of David Copperfield', 'Slumdog Millionaire'), die opnieuw een bekend personage uit de klassieke literatuur speelt. Hij wordt bijgestaan door Alicia Vikander, Joel Edgerton en Barry Keoghan.

'The Green Knight', vanaf zaterdag 21 augustus op Amazon Prime Video.