'Kinds of Kindness' van Searchlight Pictures is geregisseerd door de Academy AwardŽ-genomineerde Yorgos Lanthimos. Tweevoudig Academy AwardŽ-winnares Emma Stone schittert in de film samen met Academy AwardŽ-genomineerde Jesse Plemons, Academy AwardŽ-genomineerde Willem Dafoe, Margaret Qualley, Academy AwardŽ -genomineerde Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie en Hunter Schafer.

De film is een drieluik over een man zonder keuze die controle probeert te krijgen over zijn eigen leven; een politieagent die gealarmeerd is omdat zijn vermiste vrouw is teruggekeerd en een ander persoon lijkt; en een vrouw die vastbesloten is om een specifiek iemand te vinden met een speciale gave, die voorbestemd is om een wonderbaarlijk spiritueel leider te worden.

Het scenario is geschreven door Lanthimos en Efthimis Filippou. De film is geproduceerd door Ed Guiney, p.g.a., Andrew Lowe, p.g.a., Yorgos Lanthimos p.g.a. en Kasia Malipan p.g.a.

'Kinds of Kindness' won de prijs voor beste acteur voor Jesse Plemons op het filmfestival van Cannes dit jaar.

'Kinds of Kindness' van Yorgos Lanthimos is gevuld met onvoorspelbaarheid en intrige en is vanaf 30 augustus te streamen op Disney+.