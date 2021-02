Ontdek heel wat nieuwe Belgische en Nederlandse Netflix-titels!

Netflix vergroot het podium voor lokaal talent met de introductie van een reeks nieuwe films en series uit Nederland en België. De streamingdienst gaf een voorproefje van het aankomende en groeiende aanbod Nederlandse en Belgische content tijdens het virtuele 'Looking Ahead' evenement.

Daarnaast werd in een panel meer verteld over de totstandkoming van de allereerste Nederlandse Netflix film 'Forever Rich'. Het panel bestond uit Shady El-Hamus ('Forever Rich', 'De Libi'), Annemieke van Vliet (Fiction Valley) en Janey van Ierland (Netflix). Het panel werd geleid door Marieke Eyskoot.

Janey van Ierland, Manager Acquisitions & Co-Productions bij Netflix: 'We zijn erg blij dat we onze slate van Nederlandse en Belgische films en series uitbreiden. We hebben eerder enorme successen gezien met 'Undercover' en 'De Familie Claus', en zijn dan ook trots om een reeks nieuwe projecten te presenteren. Het is geweldig om samen te werken met de fantastische makers en talenten uit deze twee landen en we kunnen niet wachten om een voorproefje te geven van wat er nog meer komen gaat.'

Een greep uit het aankomende aanbod van nieuwe en terugkerende series en films:

'Snelle: Zonder Jas Naar Buiten': een openhartige documentaire over de populaire artiest, Snelle. In de documentaire zien we hoe een underdog in zeer korte periode met zijn muziek de harten van duizenden fans heeft veroverd. De documentaire zal te zien zijn in België en Nederland.

'Just Say Yes': In 'Just Say Yes' speelt Yolanthe Cabau de rol van Lotte. Lotte droomt haar hele leven al van haar ideale bruiloft, maar haar droom spat uiteen als haar aanstaande de trouwerij onverwacht afblaast. De film is deze lente te zien op Netflix. Naast Yolanthe zijn er ook rollen weggelegd voor bekende namen als Jim Bakkum, Noortje Herlaar, Nienke Plas, Tino Martin, Kim-Lian van der Meij, Josylvio, Pip Pellens en vele anderen.

'Ferry': Frank Lammers en Elise Schaap, beter bekend als Ferry en Danielle uit 'Undercover', schitteren samen in de nieuwe film 'Ferry', over de jonge jaren van de drugskoning. De fans van 'Undercover' kunnen rekenen op alle elementen van de serie die ze gewend zijn: spanning, verrassende plotwendingen, emotie en humor. 'Ferry' zal vanaf 2021 wereldwijd beschikbaar zijn op Netflix.

'Into the Night' S2: Aan het einde van het eerste seizoen hebben de passagiers van Flight 21 onderdak gevonden in een oude militaire Sovjet-bunker in Bulgarije, weg van de zon. Helaas is dat maar van korte duur wanneer door een ongeluk een groot deel van hun voedselvoorraad wordt vernietigd en hun leven weer onzeker is. De productie van het tweede seizoen van Into the Night is recentelijk afgerond. Nieuwkomers dit seizoen zijn de Nederlandse Coen Bril (De Slag om de Schelde), Émilie Caen, Joe Manjón en Marie-Josée Croze.

'Buladó': 'Buladó' is dit jaar de Nederlandse inzending voor de Oscars. De elfjarige Kenza woont met haar vader Ouira en opa Wljo op een autosloperij in de binnenlanden van Curaçao. De nuchtere mentaliteit van haar vader Ouira biedt haar niet altijd meer wat ze nodig heeft en Kenza stelt zich langzaam open voor de mystieke en geruststellende tradities van haar opa. 'Buladó' is vanaf 5 maart te zien op Netflix in Nederland en vanaf 1 april beschikbaar in België, Luxemburg, Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Eustatius, Saba, St. Maarten en Suriname.

'Forever Rich': De allereerste Nederlandse Netflix film, 'Forever Rich', zal vanaf eind 2021 wereldwijd beschikbaar zijn op Netflix. De film gaat over Richie die op het punt staat de grootste rapartiest van Nederland te worden. Maar vlak voor een belangrijk optreden wordt hij door een groep gewapende tieners beroofd van zijn peperdure horloge. De beelden van die vernederende beroving gaan viraal wat voor Richie’s imago niet goed uitpakt. Kan Richie zijn imago herstellen of is dit het einde van zijn carrière?

Netflix kondigde ook deze nieuwe Nederlandse Originals aan:

'Misfit 3: De finale' & 'Misfit: De serie'

Meer goed nieuws voor de liefhebbers van 'Misfit'. 'Misfit 3: De finale' is vanaf 23 april in Nederland en België beschikbaar op Netflix. Maar dat is nog niet alles! Netflix kondigt vandaag in samenwerking met Splendid Film en NewBe ook 'Misfit: De serie' aan. De serie zal wereldwijd te zien zijn op Netflix. In de serie gaan de 'Misfits' een te gek jaar tegemoet! De vriendengroep werkt namelijk aan een super vette musical. Terwijl ze druk bezig zijn met het maken van muziek en het verzinnen van de choreografieën, krijgen ze te horen dat de musical onverwachts wordt verboden. De nieuwe schooldirectrice Agnes wil dat de focus ligt op discipline, hoge cijfers en heel veel studeren. Maar daar laat Julia (Djamila) het niet bij zitten. Samen met de Misfits en nieuwe vrienden werken ze in het geheim aan de musical om het nieuwe schoolsysteem te saboteren. Gaat het de vriendengroep lukken om hun droom musical op te voeren en hun school terug te krijgen?

'Misfit' is als totaalformat ontwikkeld en is na de première van de eerste film in Nederland bezig aan een internationale opmars. Snel volgden 'Misfit 2' en 'Misfit 3 De Finale' in Nederland en België, vervolgens Duitse en Poolse Misfit-films en momenteel wordt er gedraaid in Latijns-Amerika en in Zuid-Afrika. Door de vele remakes is 'Misfit' Nederlands' succesvolste filmexportproduct.

Eerste Nederlandse Netflix Comedy-serie

De eerste Nederlandse Netflix Comedy-serie komt naar Netflix! Anna Drijver, Elise Schaap en Jelle de Jonge maken en co-produceren de serie in samenwerking met NL Film. Het script is geschreven door Anna Drijver en Jelle de Jonge zal de serie regisseren.

De serie vertelt het verhaal van Michelle (Elise Schaap) en haar obsessie om influencer te worden. Michelle raakt verslaafd aan online erkenning en gaat daarvoor steeds verder. Hierdoor verblind, maakt ze de relaties met familie en vrienden kapot. Hoeveel volgers ze ook krijgt, het lijkt de leegte die ze voelt niet op te vullen. Maar ‘following’ gaat boven familie en niks gaat boven de lifestyle en de likes...

Anna Drijver, Elise Schaap en Jelle de Jonge: 'Uit fascinatie voor de wereld van influencers, ontstond het idee voor deze comedy serie. We zijn heel trots dat we dit voor Netflix mogen co-produceren en kunnen niet wachten om op de set te staan.'

De serie zal vanaf 2022 wereldwijd beschikbaar zijn op Netflix.