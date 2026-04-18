Ontdek de trailer van het nieuwe seizoen van 'Amsterdam Centraal 24/7'

Ontdek nu de trailer van het nieuwe seizoen van 'Amsterdam Centraal 24/7'. In deze meeslepende docuserie keert National Geographic terug naar het kloppend hart van Amsterdam, waar dagelijks meer dan 200.000 reizigers passeren.

In het nieuwe seizoen staan de mensen achter de schermen centraal. Bekende gezichten keren terug en nieuwe medewerkers maken hun intrede, waardoor de kijker het station steeds beter leert kennen door de ogen van de mensen die er werken. Van Veiligheid & Service-medewerkers tot teams in de UK Terminal: iedereen speelt een cruciale rol in het draaiende houden van één van Europa’s drukste vervoersknooppunten.

Tegelijkertijd ondergaat het 135 jaar oude station de grootste verbouwing in zijn geschiedenis. Terwijl de werkzaamheden doorgaan, blijft het station volledig operationeel, een uitdaging die dagelijks vraagt om samenwerking, flexibiliteit en doorzettingsvermogen.

Het nieuwe seizoen volgt onder andere de enorme logistieke operatie tijdens SAIL Amsterdam, de constante stroom internationale reizigers en de persoonlijke verhalen van medewerkers die zich inzetten voor veiligheid, service en ondersteuning op het station.

'Amsterdam Centraal 24/7' is vanaf 23 april wekelijks om 21.30 uur te zien op National Geographic en te streamen op Disney+.