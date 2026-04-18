Ontdek de trailer van het nieuwe seizoen van 'Amsterdam Centraal 24/7'
Ontdek nu de trailer van het nieuwe seizoen van 'Amsterdam Centraal 24/7'. In deze meeslepende docuserie keert National Geographic terug naar het kloppend hart van Amsterdam, waar dagelijks meer dan 200.000 reizigers passeren.
In het nieuwe seizoen staan de mensen achter de schermen centraal. Bekende gezichten keren terug en nieuwe medewerkers maken hun intrede, waardoor de kijker het station steeds beter leert kennen door de ogen van de mensen die er werken. Van Veiligheid & Service-medewerkers tot teams in de UK Terminal: iedereen speelt een cruciale rol in het draaiende houden van één van Europa’s drukste vervoersknooppunten.
Tegelijkertijd ondergaat het 135 jaar oude station de grootste verbouwing in zijn geschiedenis. Terwijl de werkzaamheden doorgaan, blijft het station volledig operationeel, een uitdaging die dagelijks vraagt om samenwerking, flexibiliteit en doorzettingsvermogen.
Het nieuwe seizoen volgt onder andere de enorme logistieke operatie tijdens SAIL Amsterdam, de constante stroom internationale reizigers en de persoonlijke verhalen van medewerkers die zich inzetten voor veiligheid, service en ondersteuning op het station.
'Amsterdam Centraal 24/7' is vanaf 23 april wekelijks om 21.30 uur te zien op National Geographic en te streamen op Disney+.
Meer artikels over National Geographic Channel
- Verstoppertje op het hoogste niveau: kijk de eerste beelden van het RTL 4-programma 'The House of Hide & Seek'
- Anita Witzier en Joris Linssen niet meer exclusief bij KRO-NCRV
- 24Kitchen lost de eerste trailer van 'Meesterlijk Ijs' met Miljuschka en Robèrt van Beckhoven
- 'The Bicycle Race': BN’ers in heldhaftige strijd door India
- Weg uit de criminaliteit in nieuwe documentaire 'Credible Messengers Amsterdam'
- Ton Koopman verrijkt jubileumjaar met uitvoering van Händels Athalia
- Dit zie je zondag in 'Over Mijn Lijk'
- 'Nachtdieren USA' doorkruist North Carolina & West Virginia
- 'Voege Vogels' is zondag op bezoek in Waterland
- Radio 1-luisteraars maken opnieuw statement voor vrede: 'Imagine' van John Lennon op nummer 1 in 'Radio 1 Classics 1000'
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Henkjan Smits valt in bij 'FM op 5'
- DINO wint MNM Start to dj 2026
-
Kijk binnenkort het nieuwe seizoen van 'Amsterdam Centraal 24/7'
-
Het verjaardagsfeest van Kiki loopt volledig uit de hand
-
Ex-coaches grijpen de macht in 'The Voice'
-
Laura Tesoro zet haar twee kanonnen tegenover elkaar in 'The Voice'
-
Netflix deelt officiële trailer van nieuwe actiethriller 'Man on Fire'
-
'Welkom in de praktijk van dokter Lemmelijn'
-
'MasterChef'-jury krijgt het aan de stok met Ruben Van Gucht
-
Netflix dropt trailer van tweede seizoen 'Haantjes'
-
'True Crime Belgium' over de Bende van horen, zien en zwijgen
-
Marco Borsato negende gast in 'Sergio in Italië'
-
Deze 'Mol'-kandidaat moet na de derde aflevering naar huis
-
Eerste 'Blind Gekocht'-koppel zorgt meteen voor verwarring
-
Is deze 'kleine Bambi' de hiphoprevelatie van 'SYTYCD'?
-
Kijk nu de trailer van 'Half Man' op HBO Max
-
Emotionele Natassia past haar trouwjurk
-
Het gaat stuiven in 'Thuis'!
-
'Hakken over de Sloot' seizoen 2 is terug op Prime Video
-
'Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair' nieuw op Disney+
-
Bekim uit 'De Trein' krijgt oproep over gewapende man in station
-
Dit zie je deze week in 'Hacked' op Streamz
-
Ezra brengt zijn 94-jarige steunpilaar mee op het podium in 'SYTYCD'
-
Matteo Simoni te gast in eerste 'A-typisch' op Streamz
-
Jade Mintjens in 'Sergio in Italië' over de afwijziging die haar carrière lanceerde
-
Zwangere Guy eerlijk over zijn strijd met alcohol in 'Sergio in Italië'
-
Netflix deelt releasedatum van 'Avatar: The Last Airbender S2'
-
Ontdek de nieuwe trailer van 'Star Wars: Maul – Shadow Lord' bij Disney+
-
Zoë blaast de jury omver in 'So You Think You Can Dance'
-
'Meat Timon' is zondag nieuw op najm!
-
De strijd barst opnieuw los in 'The Floor'
-
TAGMAG-ster Amber gaat op zoek naar de liefde in nieuw seizoen van 'LoveMe'
Average Rob brengt beelden van enkele van zijn idolen mee, te beginnen met waaghals Tom Waes in 'Tomtesterom'. Ook beelden van 'Taboe' met comedian Philippe Geubels komen aan bod. Sander en Cato hebben het met Rob ook nog over zijn eigen wielerwedstrijd, de Turbocross. Ze leren hem ook een krachtpatser kennen die wel wat gemeen heeft met Rob zelf: tandacrobaat John Massis, die je gerust de Average Rob van de jaren 70 en 80 kan noemen.
'Daar Zijn Beelden Van', om 20.50 uur op VRT 1.