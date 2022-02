Ontdek de nieuwe trailer voor Disney+ Original 'Knabbel en Babbel: Rescue Rangers'

In 'Knabbel en Babbel: Rescue Rangers' leven Knabbel en Babbel tussen cartoonfiguren en mensen in het hedendaagse Los Angeles, maar hun levens zien er nu heel anders uit. Het is al tientallen jaren geleden dat hun succesvolle televisieserie werd stopgezet en Knabbel woont nu in de suburbs en werkt als verzekeringsmakelaar.

Babbel heeft ondertussen CGI-chirurgie ondergaan en is actief in het nostalgische conventiecircuit, wanhopig om zijn gloriedagen te herbeleven. Wanneer een voormalig castlid op mysterieuze wijze verdwijnt, moeten Knabbel en Babbel hun gebroken vriendschap herstellen en opnieuw hun Rescue Rangers detectiverollen op zich nemen om het leven van hun vriend te redden.

In 'Knabbel en Babbel: Rescue Rangers' schitteren John Mulaney ('Saturday Night Live') als Knabbel, Andy Samberg ('Palm Springs') als Babbel en KiKi Layne ('If Beale Street Could Talk'). In de cast horen we ook Will Arnett ('Arrested Development'), Eric Bana ('Dirty John'), Flula Borg ('Pitch Perfect 2'), Dennis Haysbert ('24'), Keegan-Michael Key ('Schmigadoon!'), Tress MacNeille ('The Simpsons'), Tim Robinson ('I Think You Should Leave'), Seth Rogen ('Pam and Tommy'), J.K. Simmons ('Being the Ricardos'), Chris Parnell ('Saturday Night Live'). De film is geregisseerd door Akiva Schaffer ('Saturday Night Live'), geschreven door Dan Gregor en Doug Mand ('Crazy Ex-Girlfriend') en wordt geproduceerd door Todd Lieberman ('Wonder') en David Hoberman ('Beauty and the Beast'), met Alexander Young ('Extinction') en Tom Peitzman als uitvoerend produenten.

'Knabbel en Babbel: Rescue Rangers' gaat op 20 mei 2022 in première op Disney+.