Ontdek de eerste beelden van 'Clarkson's Farm'!

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2021

Jeremy Clarkson is een journalist, een tv persoonlijkheid, en een man die de wereld rondreist om al schreeuwend in supercars te racen. Hij is geen boer, wat jammer is, want hij heeft een boerderij van 1.000 hectare op het Engelse platteland gekocht en besloten die zelf te gaan runnen, ondanks het feit dat hij helemaal niets van landbouw weet.