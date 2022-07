'Only Murders in the Building' krijgt derde seizoen op Disney+

Disney+ heeft aangekondigd dat de populaire Original komedieserie 'Only Murders in the Building', geproduceerd door 20th Television, werd verlengd met een derde seizoen.

Nieuwe afleveringen van het huidige tweede seizoen streamen wekelijks op dinsdag op Disney+.

Het nieuws volgt op een succesvol eerste en tweede seizoen voor de serie met Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez in de hoofdrollen. Beide seizoenen zijn 100% 'certified fresh' op Rotten Tomatoes.

'Only Murders in the Building' is gecreëerd en geschreven door Steve Martin en John Hoffman ('Grace & Frankie', 'Looking'). Martin en Hoffman zijn uitvoerend producent, samen met Martin Short, Selena Gomez, 'This Is Us'-maker Dan Fogelman en Jess Rosenthal. In het tweede seizoen, na de schokkende dood van Arconia Board President Bunny Folger, racen Charles (Steve Martin, 'Father Of The Bride'), Oliver (Martin Short, 'The Morning Show') & Mabel (Selena Gomez, 'The Dead Don't Die') om haar moordenaar te ontmaskeren. Er volgen echter drie (ongelukkige) complicaties - het trio wordt publiekelijk betrokken bij de moord op Bunny, zijn nu het onderwerp van een concurrerende podcast, en hebben te maken met een stel New Yorkse buren die allemaal denken dat ze een moord hebben gepleegd.