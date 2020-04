'One World: Together at Home' zondag op E!

De Wereldgezondheidsorganisatie, de burgers en sterren verenigen zich in de strijd om een einde te maken aan de verspreiding van COVID-19.

Op zondag 19 april om 19.00 uur gaat E! wereldwijd 'One World: Together At Home' uitzenden, een speciaal evenement van één nacht om het bewustzijn te vergroten en cruciale financiering te genereren om de wereldwijde strijd tegen COVID-19 te ondersteunen. Global Citizen en de Wereldgezondheidsorganisatie werken samen ’s werelds grootste artiesten in de show.

'One World: Together at Home', wat volgt op het succes van de digitale serie met dezelfde naam, wil de heldhaftige inspanningen van zorgpersoneel vieren en de Wereldgezondheidsorganisatie steunen in de strijd om de pandemie te beëindigen. Op initiatief van Lady Gaga, zal het evenement exclusieve optredens bevatten met Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong van Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris en Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan en Stevie Wonder.

Het twee uur durende programma zal gepresenteerd worden door de trio van US late night presentatoren, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel en Stephen Colbert en bevat optredens van 's werelds grootste artiesten met toezeggingen van miljoenen dollars aan het Solidariteitsreactiefonds van de Wereldgezondheidsorganisatie.

De show zal de geest van kijkers opbeuren met exclusieve cameos uit de wereld van muziek en kunst, sportsterren en komische sketches, met als hoofddoel het onderwijzen en informeren over COVID-19 risico’s, preventie en reactie.

De uitzending zal interviews met experts van de Wereldgezondheidsorganisatie bevatten net als verhalen van zorgpersoneel van over de hele wereld.

Na de live uitzending op zaterdag 18 april wordt 'One World: Together at Home' uitgezonden op E! op zondag 19 april om 19.00 uur.