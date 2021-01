'One Night In Miami' vanaf vrijdag nieuw op Prime Video

Op een ongelofelijk avond in 1964 kwamen vier iconen in de sport, muziek en activisme samen om een van de grootste gebeurtenis in de boksgeschiedenis te vieren.

Wanneer underdog Cassius Clay; Muhammad Ali, (Eli Goree), heavy weight kampioen Sonny Liston verslaat in de Miami Convention Hall, viert Clay dit met drie van zijn vrienden: Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) en Jim Brown (Aldis Hodge).

Gebaseerd op het bekroonde toneelstuk met dezelfde naam, en geregisseerd door Regina King, is 'One Night In Miami' een fictief verhaal geïnspireerd op de historische nacht die deze vier vrienden samen doorbrachten. De film licht de strijd die deze mannen hebben gevoerd en de vitale rol die ze elk hebben gespeeld in de burgerrechtenbeweging uit en geeft de culturele omwenteling van de jaren zestig weer. Meer dan 40 jaar later klinken hun gesprekken over rassenongelijkheid, religie en persoonlijke verantwoordelijkheid nog steeds door.

Met in de hoofdrollen:

Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr., Joaquina Kalukango, Nicolette Robinson met Beau Bridges en Lance Reddick.

'One Night in Miami', vanaf vrijdag 15 januari op Amazon Prime Video.