Onder meer Abbey Hoes, Charlie Chan Dagelet en Benja Bruijning in Nederlandse Netflix Original serie 'Dirty Lines'

Netflix maakt de cast bekend van de nieuwe Nederlandse Netflix Original serie 'Dirty Lines'. Joy Delima, Minne Koole, Chris Peters, Charlie Chan Dagelet, Abbey Hoes en Benja Bruijning gaan de hoofdrollen vertolken.

Ook Julia Akkermans, Yari van der Linden, Joes Brauers, André Dongelmans, Ayla Çekin Satijn, Laura Bakker, Pip Lieke Lucas, Casper Nusselder, Manoushka Zeegelaar Breeveld en Eric van Sauers zullen in de serie over de opkomst van telefoonsekslijnen te zien zijn.

Over 'Dirty Lines'

Het verhaal van 'Dirty Lines' begint anno 1987 in Amsterdam, een tijd waarin de Nederlandse samenleving snel veranderde. Psychologiestudente Marly Salomon (Joy Delima) start met een bijbaantje bij een gloednieuw bedrijf: Teledutch. Het telecombedrijf, opgericht door de broers Frank (Minne Koole) en Ramon Stigter (Chris Peters), is Europa’s eerste onderneming in sekstelefoonlijnen. Binnen no-time verdienen Frank en Ramon geld als water en wordt Marly volledig meegezogen in deze wilde en snelle transformatie.

De laatste jaren van de Koude Oorlog gaven hoop en inspireerden een nieuwe generatie om het leven uitbundig te vieren. Amsterdam werd het epicentrum van deze culturele revolutie waarin housemuziek en de nieuwe liefdesdrug XTC werden geïntroduceerd. De sekstelefoonlijnen boden een nieuwe manier om anoniem seks te ervaren, waardoor niet alleen de moraal van de consumenten, maar bovenal dat van hun bedenkers voorgoed veranderde.

'Dirty Lines' wordt geproduceerd door Fiction Valley en is geschreven door Pieter Bart Korthuis ('Penoza', 'Vechtershart'), die samen met Tomas Kaan en Anna van der Heide ook verantwoordelijk was voor de regie.

Marly - Joy Delima

Joy studeerde in 2019 af aan de Artez Academie voor Dramatische Kunsten. Tijdens haar studie was Joy te zien in verschillende toneelstukken bij Toneelgroep Oostpool en Het Nationale Theater, wat leidde tot een nominatie voor de Colombina, een prestigieuze theaterprijs voor meest indrukwekkende vrouwelijke rol. In 2020 kreeg ze een vaste aanstelling bij Ivo van Hove’s Internationaal Theater Amsterdam. Daar speelde ze verschillende (hoofd)rollen in verschillende toneelstukken zoals 'Medea', 'Flight 49' en 'Romeo&Julia'. Op televisie was Joy te zien in de succesvolle serie 'Flikken Rotterdam'. Joy is ook schrijver en columnist voor Volkskrant Magazine.

Frank - Minne Koole

Minne Koole maakte zijn filmdebuut in de speelfilm Niemand in de stad, in deze boekverfilming speelde hij de hoofdrol, wat hem een Gouden Kalf-nominatie opleverde voor ‘Beste Acteur’. Verder was hij te zien in de eerste Nederlandse Netflix Original 'Ares', speelde hij de jonge Holleeder in de tv-serie 'Judas' en vervulde hij een hoofdrol in de dramaserie 'Thuisfront'.

Ramon - Chris Peters

Chris Peters was te zien in de films 'Smartlap', 'Niemand in de Stad' en 'Tonio', en speelde een rol in de series 'Penoza', 'Moordvrouw' en 'Verborgen Verhalen'. Peter is ook actief in theaters: zo had hij een hoofdrol in 'Turks Fruit' en rollen in 'Wolven Huilen Niet Alleen' en 'Romeo & Julia'.

Anoek - Abbey Hoes

Abbey begon haar acteercarrière in 'SpangaS' en 'The Year Zero'. Ze kreeg daarna de hoofdrol in 'Koning van Katoren' en 'Maite Was Hier'. Ook speelde ze een rol in films als 'Verliefd Op Cuba', 'Nena', 'Buiten is het feest' en 'Zwaar Verliefd' 1 en 2. Abbey won twee keer een Gouden Kalf voor 'Beste Actrice' ('Nena' en 'Petticoat').

Natasja - Charlie Chan Dagelet

Charlie-Chan Dagelet speelde hoofdrollen in speelfilms als 'Happy end', 'Vox Populi', 'Loft', 'Homies', 'In limbo', 'Boy Meets Gun', 'Penoza' en de korte film 'Houvast', waarin zij haar muzikale kant laat zien op de cello. Verder is zij o.a. te zien in de televisieseries 'Mocro Maffia', 'Hoogvliegers', 'Commando's' en de NTR-serie 'Zusjes'. Ook is zij momenteel te zien in de voorstelling 'Laura H.' van Oostpool.

Leon - Benja Bruijning

Benja speelde eerder rollen in verschillende populaire Nederlandse tv-series en films. Zijn grote succes was 'Alles Is Familie', maar hij was ook te zien in films als 'Hartenstraat' en 'De Bende van Oss', en in tv-series als 'Heirs of the Night', 'Nieuwe Buren', 'Van God Los', 'Vechtershart' en 'Follow de SOA'.

'Dirty Lines' bestaat uit 6 afleveringen en verschijnt wereldwijd op Netflix in 2022.