Nu ook al derde seizoen voor Apple's populaire serie 'Ted Lasso'

Na het succesvolle eerste seizoen en de vroege verlenging voor een tweede seizoen, heeft Apple TV + 'Ted Lasso' vernieuwd voor een derde seizoen, in afwachting van de start van het tweede seizoen van de productie in Londen begin januari.

Sinds de première op 14 augustus 2020 hebben critici en fans de serie wereldwijd geprezen als 'geweldig', 'hilarisch', 'hartkloppend' en 'besmettelijk'.

Het eerste seizoen van Rotten Tomatoes Certified Fresh's 'Ted Lasso' is nu beschikbaar voor kijkers om te bingen op Apple TV +.

In 'Ted Lasso' speelt Jason Sudeikis de rol van Ted Lasso, een stuntelige universiteitsvoetbalcoach uit Kansas die is ingehuurd om een ​​professioneel voetbalteam in Engeland te coachen, ondanks dat hij geen ervaring heeft met het coachen van voetbal. In de serie spelen ook Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster en Nick Mohammed.

Naast de hoofdrol, fungeert Sudeikis als uitvoerend producent, naast Bill Lawrence ('Scrubs') via Doozer Productions, in samenwerking met Warner Bros. Television en Universal Television, een divisie van NBCUniversal Content. Jeff Ingold van Doozer is ook uitvoerend producent met Liza Katzer als uitvoerend producent. De serie is ontwikkeld door Sudeikis, Lawrence, Joe Kelly en Brendan Hunt, en is gebaseerd op het reeds bestaande formaat en karakters van NBC Sports.

