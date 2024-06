NOS en VRT verzorgen audiodescriptie bij EK Voetbal

Blinde en slechtziende voetbalfans in Nederland en BelgiŽ kunnen tijdens het aankomende EK Voetbal alle wedstrijden van Oranje en het Belgische voetbalteam volgen met live audiodescriptie.

Met de openingswedstrijd, de halve finales en de finales gaat het om minimaal tien wedstrijden die door twee commentatoren worden voorzien van commentaar speciaal voor deze doelgroep. Het is voor het eerst dat door de NOS op een groot toernooi voetbalwedstrijden met live audiodescriptie worden aangeboden.

In Nederland zijn de wedstrijden met audiodescriptie te zien op NPO1 Extra (kanaal 81). In België kan men terecht op Sporza (VRT) en in de VRT MAX app.

De NOS zet als commentatoren voor de wedstrijden met live audiodescriptie Chris Wobben, Anne Pieter de Jong en Krijn Schuitemaker in, op dit moment allemaal verslaggevers bij NOS Langs de Lijn. De VRT zet Gunther Hilkens, Michiel Malchair en Dries Van Rompaey in. De commentatoren van NOS en VRT zijn hiervoor getraind. Bovendien hebben ze al heel wat ervaring opgedaan op blindentribunes in Nederlandse of Belgische voetbalstadions.

Chris Wobben, commentator bij de NOS: 'Geweldig dat we op deze manier het EK toegankelijk kunnen maken voor iedere voetballiefhebber. Ik kijk ook uit naar de samenwerking met onze Belgische collega’s. Toch is er ook wel wedstrijdspanning. Ik heb ervaring met commentaar op de blindentribune bij AZ Alkmaar. Maar het is een andere manier van commentaar geven, en op het hoogste podium: het EK voetbal. Het is een fantastische uitdaging waar ik enorm veel zin in heb.'

Audiodescriptie

Audiodescriptie is een gesproken beschrijving van beelden. Het maakt programma’s toegankelijk voor mensen die slechtziend of blind zijn. In Nederland zijn er ongeveer 300.000 mensen blind of slechtziend. Bij audiodescriptie worden – in tegenstelling tot traditioneel voetbalcommentaar- veel meer details gegeven: posities op het veld, emoties in het stadion, reacties van spelers en supporters.

De wedstrijden van Oranje zijn zowel in Nederland en in België voorzien van commentaar van de Nederlandse commentatoren. Bij de wedstrijden van de Rode Duivels zijn in beide landen de Belgische commentatoren te horen.