Nog meer premières op Disney+ Day op 8 september

Disney+ Day zorgt voor nog meer enthousiasme bij abonnees met nog meer content die wereldwijd in première gaat op 8 september aanstaande.

Titels die in première gaan op het streamingplatform zijn onder andere Marvel Studios' 'Thor: Love and Thunder', 'Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder', 'Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return', 'Wedding Season', 'Mike', 'Tierra Incógnita' en 'Welcome to the Club', een nieuwe short van' The Simpsons'. Disneyland Paris neemt ook deel aan de Disney+ Day-festiviteiten met veel extra’s, waaronder feestelijke fotomomenten, entertainment, culinaire lekkernijen en nog veel meer.

Premières op Disney+ Day:

De Disney+ Day line-up bevat langverwachte wereldwijde premières van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, 'The Simpsons' en meer. De nieuwe content die naar de streamingdienst komt bevat onder andere:

'Thor: Love and Thunder'

In 'Thor: Love and Thunder' van Marvel Studios maakt Thor (Chris Hemsworth) een nieuwe soort reis: een zoektocht naar zichzelf. Maar zijn pensioen wordt onderbroken door de galactische moordenaar Gorr (Christian Bale), die uit is op de vernietiging van de goden. Om de dreiging te bestrijden roept Thor de hulp in van Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) en ex-vriendin Jane Foster (Natalie Portman), die op onverklaarbare wijze zijn magische hamer, Mjolnir, hanteert als de Machtige Thor. Samen beginnen ze aan een spannend kosmisch avontuur om het mysterie van de wraak van Gorr te ontrafelen en hem te stoppen voor het te laat is.

'Thor: Love and Thunder' voegt zich bij 15 andere films uit de Marvel Cinematic Universe die in IMAX Enhanced kunnen worden gestreamd op Disney+. Met IMAX Enhanced kunnen abonnees thuis genieten van de uitgebreide aspect ratio van IMAX, die tot 26 procent meer beeld biedt voor een meeslepende kijkervaring.

'Marvel Studios Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder'

Neem plaats in het gezelschap van Taika Waititi, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale en Tessa Thompson, terwijl ze de geheimen onthullen achter de creatie van 'Thor: Love and Thunder'. Door middel van diepgaande interviews met cast en crew, samen met onbewerkte, ongeziene beelden van de set en daarbuiten, neemt 'Marvel Studios Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder' je mee achter de schermen van de vierde speelfilm van de God van de Donder.

'Obi-Wan Kenobi: A Jedi’s Return'

Deze special toont de terugkeer van Obi-Wan Kenobi en Anakin Skywalker naar het scherm, maar ook die van Ewan McGregor en Hayden Christensen in hun klassieke rollen. Regisseur Deborah Chow leidt de cast en crew, die naast de geliefde Star Wars-personages ook nieuwe helden en schurken introduceren, in een episch verhaal dat de films uit de saga op dramatische wijze samenbrengt.

'Welcome to the Club' (een nieuwe short van 'The Simpsons')

Lisa Simpson wil dolgraag prinses worden, maar is verrast om te ontdekken dat slecht zijn misschien wel leuker is.

'Tierra Incógnita' (Original serie geproduceerd in Latijns-Amerika)

'Tierra Incógnita' volgt Eric Dalaras (Pedro Maurizi), een tiener die een huiveringwekkende wereld ontdekt terwijl hij op zoek is naar de waarheid achter de mysterieuze verdwijning van zijn ouders acht jaar eerder. Eric is door zijn grootouders opgevoed en besluit samen met zijn zus Uma (Mora Fisz) weg te lopen van huis en terug te keren naar zijn geboortestad Cabo Qwert, om antwoorden te vinden waar zijn ouders het laatst gezien zijn: het horrorthemapark Tierra Incógnita. Samen met zijn vrienden, zijn zus en zijn tante, moet Eric zijn angsten overwinnen om antwoorden te vinden en het mysterie op te lossen in een donkere en onbekende wereld.

De eerder aangekondigde titels die ook op Disney+ Day in première gaan, zijn onder meer:

'Pinocchio'

Academy Award®-winnaar Robert Zemeckis regisseert deze live-action hervertelling van het geliefde verhaal over een houten pop die op een spannend avontuur gaat om een echte jongen te worden. Tom Hanks speelt de rol van Geppetto, de houtsnijder die Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) bouwt en behandelt alsof hij zijn eigen zoon is. Joseph Gordon-Levitt is Jiminy Cricket, die dient als Pinocchio's gids en tevens zijn 'geweten' is; Academy Award®-genomineerde Cynthia Erivo is de Blue Fairy; Keegan-Michael Key is 'Honest' John; Academy Award®-genomineerde Lorraine Bracco is Sofia the Seagull, een nieuw personage, en Luke Evans is The Coachman.

'Cars op rondreis'

De serie volgt Bliksem McQueen en zijn beste vriend Takel terwijl ze vanuit Radiator Springs naar het oosten trekken op een roadtrip doorheen het land om Takel's zus te ontmoeten. Onderweg is elke stop een eigen avontuur, met waanzinnige attracties langs de weg en kleurrijke nieuwe personages. 'Cars op rondreis' wordt geproduceerd door Marc Sondheimer. De afleveringen van de serie zijn geregisseerd door Steve Purcell (afleveringen 1, 2, 8), Bobby Podesta (afleveringen 5, 6, 9) en Brian Fee (afleveringen 3, 4, 7). Componist Jake Monaco creëerde de muziek voor alle negen afleveringen.

'Growing Up'

'Growing Up', gecreëerd door Brie Larson en Culture House, is een innovatieve hybride docuserie die de uitdagingen, triomfen en complexiteit van de adolescentie onderzoekt aan de hand van tien meeslepende 'coming of age'-verhalen. De serie maakt gebruik van verhalende, experimentele en documentaire filmtechnieken en volgt jongeren van 18 tot 22 jaar die hun verhaal vertellen. Het publiek krijgt een emotioneel sterk verhaal te zien dat een boeiende kijk geeft op de tienertijd en de diverse sociale, familiale en innerlijke obstakels die jongeren tegenkomen op hun weg naar zelfontdekking en acceptatie. Elke aflevering van 30 minuten gaat over een jongere, of 'held', en hun ervaringen met opgroeien. In elke aflevering staat een zeer persoonlijk interview centraal waarin onze helden ons meenemen door hun kindertijd en tienerjaren. Naast deze interviews brengen heropgenomen scènes hun belangrijkste momenten tot leven.

'Epic Adventures with Bertie Gregory'

De 29-jarige National Geographic Explorer Bertie Gregory, het gezicht van een nieuwe generatie van ambitieuze avonturiers en natuurhistorische filmmakers, neemt kijkers mee op epische en nagelbijtende reizen naar de meest spectaculaire en geheimzinnige hoeken van onze wilde wereld. Gewapend met toonaangevende filmtechnologie doorbreekt de originele Disney+-serie 'Epic Adventures with Bertie Gregory', van National Geographic, de traditie van het traditionele natuurhistorische programma door buitengewone, levensechte dierenverhalen te vertellen en kijkers mee te nemen naar het hart van de actie. Wekenlang dompelt de charismatische, met een BAFTA Award bekroonde filmmaker zich onder in het leven van de dieren om de onvertelde verhalen vast te leggen van iconische wezens die leven in enkele van de ruigste omgevingen op onze planeet. Dit seizoen zien we Bertie de ijzige werelden van Antarctica trotseren op zoek naar de grootste groep walvissen ooit gefilmd en komt hij oog in oog te staan met gespecialiseerde buffeljagende leeuwen in Zambia. In deze meerdelige avonturenserie neemt hij het publiek mee op een ambitieuze odyssee over de hele wereld en laat hij de natuurlijke wereld zien in een tijd waarin deze voor de grootste uitdagingen staat.

'Wedding Season'

De hopeloze romanticus Stefan ontmoet de charismatische Katie, en ondanks dat ze verloofd is met de zoon van een rijke vastgoedmagnaat, beginnen ze een stormachtige verhouding tijdens een zomer vol bruiloften. Het duurt niet lang of ze zijn op de vlucht voor de wet, met Katie als hoofdverdachte van een schokkende misdaad. Houden ze stand tegen de politie, georganiseerde criminelen en hun gecompliceerde gevoelens voor elkaar terwijl ze proberen hun naam te zuiveren?

'Mike'

Deze achtdelige serie belicht de turbulente ups en downs van Tysons bokscarrière en persoonlijke leven, van wereldwijd geliefd atleet tot een paria en weer terug. Met Mike Tyson als middelpunt belicht deze serie klasse en discriminatie in Amerika, de macht van de media, vrouwenhaat, de welvaartskloof, de belofte van de American Dream en onze eigen rol in het vormgeven van Mikes verhaal.

Disneyland Paris viert Disney+ Day

Om Disney+ Day te vieren zal Disneyland Paris gasten verblijden met nieuwe verrassingen, waaronder speciale entertainment, speciale fotomomenten en een dessert met blauw thema op 8 september. Wie zich wil onderdompelen in nog meer Disneyplezier kan momenteel een Disneyland Paris-arrangement boeken en daarbij genieten van een Disney+-abonnement voor maximaal een jaar (aanbod afhankelijk van product en regio; voorwaarden zijn van toepassing).