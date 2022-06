Niks lijkt te gek voor de singles in 'Ex on the Beach: Double Dutch'

De sfeer zit er goed in bij de singles, ze hebben het heel gezellig met elkaar. Iets te gezellig wat het de Tablet of Terror betreft. Daarom is daar het EXtrapower van de nieuwe EX Romee om de boel een beetje op te stoken.

Vooral Luca en Joyce zijn hier niet blij mee, en het dreigt de spuitgaten uit te lopen in de villa. Drama is coming...

Nadat Nick en Romee terug zijn van hun surfdate. En Joao en Lynn wonder boven wonder niet van hun kamelen zijn gevallen maken beide koppels hun entree in de villa. Ex Romee heeft een Extrapower gekregen: Ze mag een slaapplek uitkiezen, en dus ook iemand wegsturen uit een slaapkamer. Dit zorgt voor de nodige spanning in de villa.

Gelukkig voor de singles kan dat de pret niet drukken. Iedereen maakt zich klaar voor een Sexy Cowboy avond. De singles hebben het mega gezellig met elkaar. Totdat Nick zijn mond voorbij praat en Joyce laat weten dat Luca haar minder vind nu Romee er is. Tussen Joyce en Luca brandt het los en de nacht eindigt bijna weer in een hel. Gelukkig bewaart Romee de goede vrede en besluit zij haar EXtrapower niet in te zetten om iemand uit bed te sturen, en kruipt ze lekker naast Joao.

S'ochtends tijdens het ontbijt worden de fluitkunsten van Lynn op Nick uitgebreid besproken. Na een uitgebreide analyse laat de Tablet of Terror van zich horen. Luca, Joao en Tcheutche worden op het strand verwacht. En zelfs bij deze 3 stoere kerels gaat dat niet in de koude kleren zitten, de spanning bouwt zich met iedere stap op. Uit de zee komt Ayleen gelopen. Niet alleen de Ex van Joao, maar ook van Luca...Ayleen mag als EXtrapower kiezen wie van haar exen alleen slaapt.

En bij 1 Ex blijft het niet deze dag, De Tablet of Terror stuurt Joyce, Stevie en Jennifer naar het strand. Een rustig dagje is er voor de singles niet bij deze vakantie. Na het afwachten in spanning komt Lars uit de zee gelopen: de EX van Joyce. De 2 hebben 'unfinished business'. Dat belooft nog wat...

De avond begint en de exen Joao en Ayleen hebben elkaar weer gevonden, ze zijn niet van elkaar weg te slaan. Helaas voor de singles is de Tablet of Terror er niet om ze een aangename vakantie te bezorgen: Ayleen moet per direct haar EXtrapower gebruiken. Ayleen laat Luca alleen slapen, en de hel tussen Joyce en Luca breekt weer los. Beide willen niet de kamer uit. De avond eindigt in een waar drama.

De volgende ochtend tijdens een pittig ontbijtje waar Joyce en Luca het vuur weer opsteken wordt er door de Tablet of Terror nog even wat olie op het vuur gelegd. Exen Romee en Luca gaan samen op date, en de woede van Romee lijkt als sneeuw voor de zon verdwenen te zijn tijdens hun Picknick.

Eenmaal weer in de villa hebben de singles de grootste lol met elkaar. Dat is alleen van korte duur. Jennifer, Stevie en Romee worden naar het strand gestuurd. Daar is Randy: de EX van Stevie. Randy en Stevie zijn nog niet uitgereden, ze zijn dan ook harstikke blij elkaar te zien. Blij zijn met een EX? Dat kan natuurlijk niet. Daarom komt de Tablet of Terror de boel verzieken. Als EXtrapower moet Randy iemand kiezen die niet mee mag feesten en alleen in het hutje moet slapen. Drama incoming!

Lukt het Luca om Romee voor zich te winnen? En wie slaapt er in de hut?

Ayleen (22)

'Ik heb hem bedreigd, ik zei als je in mijn stad komt dan sla ik je in elkaar.'

De 22-jarige Ayleen uit Hengelo laat er geen gras over groeien: Met haar wil je echt geen ruzie hebben. De bloedmooide dame kan als danseres wel een kunstje, maar vewacht niet dat ze dit zomaar doet. Mannen zijn vaker met Ayleen bezig dan Ayleen met hen. Deze danseres is altijd in control. Zal Ayleen de villa op zijn kop zetten of lukt het haar om het hoofd koel te houden?

Lars (22)

'Vrouwen versieren is voor mij een eitje, de teller staat nu op 101 en we zullen hier zien dat de teller omhoog gaat.'

Lars van 22 is een echte womanizer. Voor deze hunk zijn er nooit genoeg vrouwen. En dat geloven wij gelijk, met de teller op 101 en nog een aantal in het vizier lijkt Lars zijn honger naarv rouwen niet te stillen. Hij komt naar 'Ex on the Beach' voor lust, maar stiekem toch ook voor zijn Ex Joyce. Blijven de 2 unfinished business of komt er op 'Ex on the Beach' dan toch echt een einde aan?

Randy (24)

'Voor ik het wist zat ik in de auto, en had ze m al in dr mond zitten'

De 24-jarige Randy is niet vies van een beetje spanning in bed. Samen met zijn Ex Stevie beleefde hij een aantal spicy ritjes in de auto. Als het aan Randy ligt gaan de 2 op 'Ex on the Beach' ook even een stukje rijden. Zullen de 2 op 'Ex on the Beach' de oude vlam weer aanteken of rijdt Randy alleen naar huis?

'Ex on the Beach: Double Dutch' seizoen 8 wordt geproduceerd door No Pictures Please. De digitale content wordt geproduceerd door Tigris Media BV.