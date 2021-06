Nieuwste film 'Voyagers' van 'Divergent' regisseur Neil Burger op Prime Video

In de nabije toekomst worden 30 jongeren onder leiding van dr. Richard (Colin Farrell) de ruimte in gestuurd om zich te vestigen op een nieuwe planeet. Wanneer Christopher (Tye Sheridan) en Zack (Fionn Whitehead) ontdekken dat ze worden gedrogeerd om ze rustig te houden, roepen ze op tot rebellie.

Wanneer dr. Richard op mysterieuze wijze komt te overlijden, ontstaat er totale chaos. De bemanning verandert in een losgeslagen groep jongeren; niet wetende of de dreiging waarmee ze worden geconfronteerd zich binnen of buiten het ruimteschip bevindt.

'Voyagers' is de nieuwe film van 'Divergent'-regisseur Neil Burger. In de film wordt Colin Farrell ('In Bruges', 'The Lobster') bijgestaan door jonge talenten Lily-Rose Depp ('Tusk'), Tye Sheridan ('Ready Player One') en Fionn Whitehead ('Dunkirk').

Geschreven en geregisseerd door Neil Burger

Cast: Colin Farrell, Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, Isaac Hempstead Wright.

'Voyagers', vanaf 17 juni beschikbaar op Prime Video.