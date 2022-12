Nieuwe trailer onthuld voor de Britse originele komedieserie 'Extraordinary'

Disney+ heeft de officiële trailer onthuld voor de nieuwe Britse Disney+ Original komedieserie 'Extraordinary' die op 25 januari in première gaat op de streamingservice. Alle acht afleveringen zullen bij de première meteen beschikbaar zijn.

'Extraordinary' speelt zich af in een wereld waar iedereen een kracht ontwikkelt op zijn 18e verjaardag. Iedereen, behalve Jen. Jen wordt binnenkort 25 en wacht nog steeds op haar kracht. En ze is niet eens kieskeurig: supersnelheid? Laserogen? De mogelijkheid om elke keer een USB meteen op de juiste manier aan te sluiten? Ze zou er blij mee zijn. Het lijkt voor Jen alsof ze maar niet vooruit raakt, als een rups omringd door vlinders. Ze zit vast in een saaie job in een feestwinkel en heeft af en toe iets met Luke, een onbetrouwbare jongen met het irritant coole vermogen om te vliegen.

Gelukkig is Carrie er om ervoor te zorgen dat Jen zich niet wentelt in haar eigen zelfmedelijden. Carrie en Jen zijn al sinds school onafscheidelijk en delen een flat in Oost-Londen met Carrie's vriend, Kash. Carrie heeft de kracht om de doden op te roepen, maar voelt zich overschaduwd door haar eigen feesttruc: geeft niemand iets om wat zij te zeggen heeft? Kash neemt zijn kracht - het vermogen om de tijd terug te draaien - heel serieus, maar hij is er niet vies van die te gebruiken om kleine verlegenheden ongedaan te maken, of momenten waarop hij precies het verkeerde zegt tegen Carrie. Het vierde lid van de flat is een zwerfkat, die van de groep de naam Jizzlord kreeg en een verrassend geheim bewaart: het blijkt dat zelfs katten meer krachten hebben dan Jen.

Stuurloos in een grote, verwarrende wereld en gewapend met niets anders dan een beetje hoop en veel wanhoop, tracht Jen haar misschien-superkracht te vinden. Maar al doende ontdekt ze misschien wel het geluk van gewoon ietwat oké te zijn.

In de serie schittert een cast met opkomend Brits talent, waaronder Máiréad Tyers (Jen), Sofia Oxenham (Carrie), Bilal Hasna (Kash) en Luke Rollason (Jizzlord). Andere castleden zijn Siobhan McSweeney (Jen's moeder, Mary), Robbie Gee (Jen's stiefvader, Ian), Safia Oakley-Green (Jen's halfzus, Andy) en Ned Porteous (Luke).

De serie is gecreëerd en geschreven door Emma Moran, een jonge schrijfster met een karakteristieke stijl, en werd geregisseerd door Toby McDonald ('Ragdoll'), Jennifer Sheridan ('Rules of the Game'), en Nadira Amrani ('On the Edge').

'Extraordinary' is een frisse, innovatieve komedie over jong zijn en je draai vinden in een verwarrende wereld, wanneer je nooit meer zal zijn dan 'gewoon'.