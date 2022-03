Nieuwe series van 'After The 90 Days' op TLC

Binnen 90 dagen elkaar leren kennen en beslissen of je wilt trouwen... het lijkt een heilloze opgave, maar de koppels David & Annie en Loren en Alexei bewijzen het tegendeel.

Ze zijn al enkele jaren gelukkig samen en Loren verwacht zelfs al haar tweede kind. Hoe deze nieuwe fase in hun leven eruitziet, is nu te volgen in de frisse follow-up 'After the 90 Days'.

Beide stellen worden per aflevering steeds afzonderlijk gevolgd en zo leren we hen pas echt goed kennen. Zo horen we over de zorgen die Loren heeft over het krijgen van een tweede kind - kan ze het nog wel managen? – terwijl Alexei al droomt over een derde of zelfs vierde kind! David en Annie willen een gezinsuitbreiding op een andere manier door Annies 14-jarige broer en 16-jarige nicht uit Thailand over te halen naar Amerika, om ze zo een paar jaar een goede opleiding te gunnen en Engels te leren. In de eerste aflevering gaan ze voor het eerst na twee jaar weer terug naar Annies geboortegrond om de kinderen op te halen. Maar zijn die er eigenlijk wel klaar voor en laat Annies familie ze wel makkelijk gaan?

'David & Annie: After the 90 Days', vanaf zaterdag 5 maart om 20.00 uur op TLC.

'Loren & Alexei: After the 90 Days', vanaf zaterdag 5 maart om 20.30 uur op TLC.