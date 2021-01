Nieuwe serie 'Vintage Voltage' op Discovery

Klassieke auto's zijn populairder dan ooit. Waar sommige eigenaren genieten van de oude ronkende motor, wil een andere groep hem juist pimpen naar moderne maatstaven, inclusief een elektrische motor.

Dan kom je al gauw terecht bij het team van Electric Classic Cars van Richard Morgan en zijn crew. Deze bouwers uit Wales zijn gespecialiseerd in het ombouwen van oude auto's naar elektrische modellen. De voordelen zijn evident: meer vermogen, meer comfort en minder uitstoot en kosten per gereden kilometer.

Zo zien we in de eerste aflevering van de nieuwe serie 'Vintage Voltage' hoe ze een klassieke Volkswagen Karmann Ghia uit 1967 ombouwen tot een elektrisch wonder. Van buiten blijft de auto de originele uitstraling houden, maar onder de motorkap krijgt hij een moderne facelift waardoor hij in een klap van 40 naar 120 pk gaat in vermogen. En ook nog geruisloos.

'Vintage Voltage', vanaf dinsdag 19 januari om 21.30 uur op Discovery.