Nieuwe serie 'The Established Home' op HGTV

Jean Stoffer is een ervaren huisontwerper die al ruim veertig jaar in het vak zit. Aanvankelijk lag haar focus op keukens, maar dat verschoof na verloop van tijd naar complete inrichtingen.

In 2017 verhuisde ze van Chicago naar het kleinere Grand Rapids in Michigan waar een aantal van haar kinderen ook al woonden. In plaats van het rustiger aan te doen, werkt ze nu alleen maar meer, omdat ze naar eigen zeggen meer energie heeft dan ooit tevoren. En omdat ze nu eenmaal werk doet waar ze erg van houdt.

In de nieuwe serie 'The Established Home' volgen we haar aanpak om woningen in te richten naar de smaak van de eigenaar. Te beginnen met het huis van haar eigen zoon Dave en schoondochter Kristy, die net een kind hebben gekregen. De kersverse ouders hebben een uiteenlopende smaak – van een donkere jachthut-stijl tot licht California bohemian – dus aan Jean de schone taak om het huis zo in te richten dat iedereen tevreden is. Het wordt een project in twee fases, waarbij vooral de bovenverdieping een uitdaging wordt vanwege de kleine kamertjes en halve trappetjes. Maar uitdagingen geven Jean juist alleen maar weer meer energie.

'The Established Home', vanaf vrijdag 5 december om 14.00 uur op HGTV.