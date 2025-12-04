Kijkcijfers: maandag 1 december 2025
Elodie Ouédraogo en Daphne Agten vlammen mee voor De Warmste Week met nieuw Play programma
Klara wordt 25. En wie jarig is, trakteert!

Nieuwe serie 'The Established Home' op HGTV

donderdag 4 december 2025
Jean Stoffer is een ervaren huisontwerper die al ruim veertig jaar in het vak zit. Aanvankelijk lag haar focus op keukens, maar dat verschoof na verloop van tijd naar complete inrichtingen.

In 2017 verhuisde ze van Chicago naar het kleinere Grand Rapids in Michigan waar een aantal van haar kinderen ook al woonden. In plaats van het rustiger aan te doen, werkt ze nu alleen maar meer, omdat ze naar eigen zeggen meer energie heeft dan ooit tevoren. En omdat ze nu eenmaal werk doet waar ze erg van houdt.


In de nieuwe serie 'The Established Home' volgen we haar aanpak om woningen in te richten naar de smaak van de eigenaar. Te beginnen met het huis van haar eigen zoon Dave en schoondochter Kristy, die net een kind hebben gekregen. De kersverse ouders hebben een uiteenlopende smaak – van een donkere jachthut-stijl tot licht California bohemian – dus aan Jean de schone taak om het huis zo in te richten dat iedereen tevreden is. Het wordt een project in twee fases, waarbij vooral de bovenverdieping een uitdaging wordt vanwege de kleine kamertjes en halve trappetjes. Maar uitdagingen geven Jean juist alleen maar weer meer energie.

'The Established Home', vanaf vrijdag 5 december om 14.00 uur op HGTV.


Persbericht HGTV
TVvisie Extra



NU en STRAKS op tv

  • 09:00
    Radio 2 op VRT 1: WinWin
    07:00
    Karrewiet met VGT
  • 09:00
    Herfstbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 09:05
    Bumba
    07:00
    Kaatje zingt
  • 08:55
    Heidi
    13:00
    VTM Nieuws (13 uur)
  • 08:00
    Geen uitzending
    07:15
    Dirty Home Rescue
  • 09:00
    Geen uitzending
    14:35
    Parks and Recreation
  • 07:00
    Willy
    10:00
    Geen uitzending
  • 07:45
    Operation Nutcracker
    05:35
    Christmas On The River
  • 06:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    06:00
    Radio Nostalgie
  • 08:40
    Walker
    06:40
    New Amsterdam
  • 08:20
    NCIS: Los Angeles
    06:35
    Blue Bloods
  • 08:25
    Christmas Makeover
    11:45
    Snowkissed
  • 09:00
    Cold Justice
    12:15
    Butchers of the Bayou
  • 06:00
    Herhalingslus
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:04
    Zelf gedaan, goed gedaan
    07:00
    Good Morning Sunshine
  • 08:35
    Bon Appetit
    06:40
    Het feestmenu van ..
  • 09:05
    Midsomer Murders
    06:55
    Ghosts
  • 08:25
    Below Deck Adventure
    12:00
    First Dates Australia
  • 09:00
    NOS Journaal
    07:00
    NOS Journaal 07.00 uur
  • 09:00
    NOS Journaal met gebarentaal
    10:45
    NPO Cultuur
  • 09:05
    Brandweerman Sam
    12:55
    Kindertijd