Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Ex-Mol Eline kaart mogelijke medische fouten aan bij verlies van pasgeboren kindje in 'Justice For All'

woensdag 1 april 2026
Foto: Play - © Play Media 2026

In de laatste aflevering van 'Justice For All' volgt Peter Boeckx onder meer advocate Issabel De Fré. Zij staat Eline, bekend uit De Mol, en haar partner bij na het tragische verlies van hun pasgeboren zoontje Eugène, dat volgens hen te wijten is aan een medische fout.

Met hoge koorts gingen ze met hun kersverse zoon naar de spoedafdeling. Eline voelde intuïtief dat het niet goed zat, maar het zorgpersoneel zag de ernst van de situatie niet meteen in. Ondanks herhaaldelijke vragen van Eline om een arts te laten komen, bleef die lange tijd uit. Pas laat werd er alarm geslagen en besliste het zorgpersoneel om Eugène over te brengen naar een ander ziekenhuis, maar toen was het al te laat. De 7 weken oude Eugène heeft de ambulance nooit gehaald. Er werd nog geprobeerd hem te reanimeren, maar kort daarna overleed hij in de armen van zijn ouders. De jonge ouders blijven achter met een wrang gevoel en vooral heel veel vragen, terwijl noch de betrokken pediater noch het ziekenhuis fouten erkennen. Een week na het overlijden stapten ze naar advocate Issabel De Fré en dienden ze een klacht in.



In een assisenzaak worden meesters Verjauw en Tok gevolgd. Zij staan een man bij die zijn zwangere vrouw en vijfjarig zoontje gewurgd heeft onder invloed van cannabis en cocaïne. Na de feiten gaf de man zich zelf aan bij de politie, nu moet hij zich komen verantwoorden voor het hof van assisen in Gent.

'Justice For All', woensdag 1 april om 22.20 uur bij Play.


Persbericht Play
https://www.play.tv/
TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

Glacioloog Eric Rignot keert samen met zijn zoon terug naar hun woning in Los Angeles die verwoest werd door de bosbranden in 2025. Wanneer wetenschapper Alain Hubert met zijn team in een whiteout terechtkomt, wordt duidelijk hoe onvoorspelbaar het leven op Antarctica is. Klimaatwetenschapper Simon Steffen zet het levenswerk van zijn vader Konrad Steffen rond automatische weerstations verder.

'2050', om 21.15 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 00:45
    Journaallus
    06:00
    Mr. Magoo
  • 00:35
    Nachtlus
    06:00
    Sta op met Radio 2
  • 22:10
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 01:35
    Geen uitzending
    06:10
    Kabouter Plop
  • 02:05
    Geen uitzending
    07:20
    Urk!
  • 01:25
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 01:40
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 00:35
    Geen uitzending
    15:30
    Baywatch
  • 01:00
    Geen uitzending
    06:00
    Joe
  • 02:50
    Geen uitzending
    02:20
    De Tafel van de Week
  • 01:50
    Geen uitzending
    05:05
    This Is Us
  • 03:30
    Geen uitzending
    06:45
    Brooklyn Nine-Nine
  • 04:20
    Geen uitzending
    02:30
    Zo Man Zo Vrouw
  • 01:25
    Geen uitzending
    02:15
    CSI: Miami
  • 03:05
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 04:20
    Het appartement
    05:55
    Sixties To Six
  • 04:05
    Guillaume's Paris
  • 04:25
    Sally Lockhart Mysteries
    02:05
    Douglas is Cancelled
  • 04:05
    Hot Yachts
    02:35
    Blowing LA
  • 01:25
    NOS Journaal
    02:10
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 00:55
    Buitenhof
    02:25
    Nieuwsuur
  • 04:10
    NOS Jeugdjournaal met gebarentaal
    02:00
    NOS Studio Voetbal