Ex-Mol Eline kaart mogelijke medische fouten aan bij verlies van pasgeboren kindje in 'Justice For All'

In de laatste aflevering van 'Justice For All' volgt Peter Boeckx onder meer advocate Issabel De Fré. Zij staat Eline, bekend uit De Mol, en haar partner bij na het tragische verlies van hun pasgeboren zoontje Eugène, dat volgens hen te wijten is aan een medische fout.

Met hoge koorts gingen ze met hun kersverse zoon naar de spoedafdeling. Eline voelde intuïtief dat het niet goed zat, maar het zorgpersoneel zag de ernst van de situatie niet meteen in. Ondanks herhaaldelijke vragen van Eline om een arts te laten komen, bleef die lange tijd uit. Pas laat werd er alarm geslagen en besliste het zorgpersoneel om Eugène over te brengen naar een ander ziekenhuis, maar toen was het al te laat. De 7 weken oude Eugène heeft de ambulance nooit gehaald. Er werd nog geprobeerd hem te reanimeren, maar kort daarna overleed hij in de armen van zijn ouders. De jonge ouders blijven achter met een wrang gevoel en vooral heel veel vragen, terwijl noch de betrokken pediater noch het ziekenhuis fouten erkennen. Een week na het overlijden stapten ze naar advocate Issabel De Fré en dienden ze een klacht in.

In een assisenzaak worden meesters Verjauw en Tok gevolgd. Zij staan een man bij die zijn zwangere vrouw en vijfjarig zoontje gewurgd heeft onder invloed van cannabis en cocaïne. Na de feiten gaf de man zich zelf aan bij de politie, nu moet hij zich komen verantwoorden voor het hof van assisen in Gent.

