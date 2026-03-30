Oproep rond ernstig mishandelde vrouw in 'Opsporing Verzocht'

Als hij nog niet is aangehouden, besteedt 'Opsporing Verzocht' dinsdag aandacht aan de vandaag in Groningen ontsnapte TBS'er.

Daarnaast ook meer over de actuele onderzoeken naar een fataal schietincident bij een tankstation langs de A1 bij Muiden, en de ontdekking van een ernstig mishandelde vrouw vanochtend in Maarsbergen.

Verder in het landelijke opsporingsprogramma sporen rond onder andere:

- de daders van een woningoverval op 17 oktober aan de Meloenstraat in Den Haag

- een groep criminelen die in Eindhoven telefoons weet te stelen bij horecabezoekers

- de beroving van een dame die met haar dementerende echtgenoot een wandeling maakte in Zwolle

- twee explosies in Doetinchem aan de Veemarkt

Daarnaast worden herkenbare verdachten uit de Game Over?!-campagne getoond.

'Opsporing Verzocht', maandag 30 maart om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.