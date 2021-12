Nieuwe serie 'Tampa Baes' gaat vrijdag in première op Prime Video

Vrijdag 10 december gaat de nieuwe Amazon Original serie 'Tampa Baes' in première. De docuserie met acht afleveringen van 3 Ball Productions volgt een jonge groep lesbische vrienden in Tampa Bay, een steeds groter wordende gay hotspot aan de kust van Florida.

Deze jonge lesbische 'it crowd' viert het leven in Tampa Bay, Florida's LGBTQ+ hub en de plek om te zien en gezien te worden. Deze groep van trouwe vrienden (soms zijn ze meer dan vrienden) zijn altijd in voor een avontuur of een goed feestje. Ze zijn ambitieus en onbeschaamd, terwijl ze voortdurend strijden tegen stereotypen en labels. Met alle ogen gericht op deze vrolijke vrouwen in hun persoonlijke en professionele leven, is er geen uitdaging dat ze niet zullen aanpakken, zelfs als dat betekent dat ze eerlijk tegen elkaar moeten zijn.

De cast van 'Tampa Baes' bestaat uit Ali Myers, Nelly Ramirez, Shiva Pishdad, Jordan Whitley, Marissa Gialousis, Summer Mitchell, Cuppie Bragg, Brianna Murphy, Haley Grable, Melanie Posner, Olivia Mullins, en Mack McKenzie.

'Tampa Baes' wordt geproduceerd door 3 Ball Productions, een 3BMG bedrijf, met Reinout Oerlemans, Ross Weintraub, Jeff Altrock, Paul O'Malley, en Melissa Bidwell als uitvoerende producenten, samen met Amazon Studios.