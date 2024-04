Nieuwe serie 'Spooked Ireland' op Discovery

Het spookt in Ierland! Het afgelopen jaar kwamen er meer meldingen binnen van paranormale activiteiten dan ooit tevoren.

Voor tv-persoonlijkheid Vogue Williams reden om op onderzoek uit te gaan in de nieuwe serie 'Spooked Ireland'.

Het Ierse model is al vanaf kinds af aan geobsedeerd door het bovennatuurlijke en benadert om die reden het Amerikaanse medium Chris Fleming om samen met hem en een team van experts de griezeligste zaken te onderzoeken. Ze beginnen hun avontuur in het sinistere Charleville Castle waar angstaanjagende situaties plaatsvinden. Zo hoort eigenaresse Bony ’s nachts het geschreeuw van kinderstemmen, werd haar eigen dochter zomaar in een kast opgesloten en vertelde haar zoontje dat hij twee kinderen had gezien die er helemaal niet waren. Bony denkt dat de geest rondwaart van een kind dat ooit doodviel van de trap. Als Chris een van de kamers in het kasteel bezoekt, voelt hij meteen een verkeerde energie die hem op de grond werpt. Kunnen ze ook het mysterie oplossen en rust brengen in dit spookkasteel?

'Spooked Ireland', vanaf zondag 14 april om 22.30 uur op Discovery.