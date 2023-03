Nieuwe serie 'Roadworthy Rescues' op Discovery

Automonteur Derek Bieri heeft als missie om oude vervallen auto's weer terug de weg op te krijgen. Veel van deze auto's vindt hij in achtertuinen langs wegen waar ze soms al decennia lang staan weg te rotten zonder dat iemand er nog naar omkijkt.

Zo vindt hij in de eerste aflevering van de nieuwe serie 'Roadworthy Rescues' een Ford Mustang uit 1967 die al bijna dertig jaar tussen het groen staat weg te roesten.

De auto is in zo’n slechte staat dat de meeste mensen hem naar de schroot zouden hebben gebracht. Maar niet Derek Bieri! Hij doet een ingenieuze quick fix onder de motorkap, zet er een paar nieuwe wielen onder en bindt de kapotte deur vast met spanbanden, zodat hij het rijdende stuk schroot – met de nodige tussenstops – naar zijn garage kan rijden. Daar knapt hij hem verder op zodat hij al drie dagen later met zijn vrouw een tripje kan maken. En zo heeft hij weer een bijzondere auto gered van de ondergang. Op naar de volgende rijwaardige redding.

'Roadworthy Rescues', vanaf donderdag 16 maart om 21.30 uur op Discovery.