Nieuwe serie 'Prisoner Of Love' op TLC

Lerares Chelsea Holmes had jarenlang briefcontact met verschillende gevangenen, waardoor ze erachter kwam dat zij vooral één ding missen: liefde. Ze besloot daarom in de avonduren een bemiddelingsbureau te beginnen voor singles die wel openstaan voor een relatie met een gevangene.

Zoals Aluntra die haar opgesloten verloofde Bryce bijna in de armen kan sluiten als hij na vier jaar wordt vrijgelaten. Maar niet alle gevangenen komen binnenkort vrij, wat het hebben van een relatie met iemand ‘van buiten’ extra gecompliceerd maakt. Hoe ze hun relatie vormgeven en contact onderhouden houden is te zien in de nieuwe serie 'Prisoner Of Love', waarin verschillende koppels worden gevolgd en ook nieuwe matches worden gemaakt. Dat een relatie op afstand niet altijd makkelijk is, ervaart Chelsea zelf ook als ze verliefd wordt op een van haar penvrienden en een relatie begint. Deze Manuel blijkt uiteindelijk toch minder geschikt dan de prison matchmaker had gedacht.

'Prisoner Of Love', vanaf dinsdag 22 maart om 20.30 uur op TLC.