Nieuwe serie over bosbranden in Californië op Discovery

Nieuwe serie over bosbranden in CaliforniŽ op Discovery

Foto: © Discovery Benelux 2021

De afgelopen jaren werd CaliforniŽ opgeschrikt door enorme bosbranden die kilometers land en tienduizenden huizen hebben verwoest. Voor de Californische brandweer Ė Cal Fire Ė is het elk jaar weer een enorme taak om de branden onder controle te krijgen en levens te redden.

Ook dit jaar moesten ze zich weer opmaken voor zo'n catastrofaal seizoen, dat ditmaal werd vastgelegd door een cameracrew. Over een periode van drie maanden werd het heroïsche werk van de brandweerlieden gevolgd vanaf de frontlinie.

In de nieuwe serie 'Cal Fire' is te zien is hoe ze midden in de vuurzee omliggende huizen proberen te redden en voorkomen dat de bosbranden zich verder uitbreiden. Met bulldozers leggen de brandweerlieden brandgangen aan, terwijl het vuur ondertussen vanuit de lucht en vanaf de grond wordt bestreden. Het is een immense operatie die elk jaar noodzakelijker wordt, nu door de extreme droogte de branden alleen maar in hevigheid toenemen.

De aangrijpende serie vertelt de verhalen van de dappere mannen en vrouwen die hun leven riskeren om dat van andere mensen (én dieren) te redden.

'Cal Fire', vanaf zondag 17 januari om 20.30 uur op Discovery.