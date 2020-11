Nieuwe serie 'NeXt' vanaf donderdag op FOX

De nieuwe 10-delige science fiction serie 'NeXt' gaat in Nederland op 5 november in premiere op FOX. 'NeXt' richt zich op de afschuwelijkheden van opstandige kunstmatige intelligentie en de levensechte gevolgen van de menselijke afhankelijkheid van technologie.

Wat als de technologie jou te slim af wordt? In NeXt volgen we het verhaal van de Silicon Valley pionier Paul LeBlanc (John Slattery). Hij bouwde een fortuin en een erfenis op door het ontwikkelen van levensveranderende uitvindingen, maar vervreemdt gedurende dit proces totaal van de mensen om hem heen. Zo ook van zijn dochter Abby (Elizabeth Cappucino) en zijn kortzichtige jongere broer Ted (Jason Butler). Paul’s broer Ted heeft de leiding over zijn bedrijf. Nadat Paul erachter komt dat zijn eigen creatie, NeXt - een krachtige kunstmatig intelligente uitvinding – onheil voor de mensheid kan creëren, probeert Paul het project te stoppen voordat hij wordt ontslagen door zijn eigen broer. Hij blijft achter met niets anders dan angst over de toekomst van de wereld. Wanneer een reeks van onheilspellende technische fouten wijst op een potentiële wereldwijde crisis, bundelt LeBlanc zijn krachten met Special Agent Shea Salazar om de gevaarlijke nieuwe technologie te stoppen.

Deze nieuwe tv-serie bestaat uit 10 afleveringen. NeXt is geregisseerd en geproduceerd door Manny Coto. De sterrencast van 'NeXt' bestaat o.a. uit John Slattery ('Mad Man' en 'Veep'), Elizabeth Cappucino ('Jessica Jones' en 'Deception'), Jason Butler ('Ozark' en 'Ray Donovan'), Fernanda Andrade ('The First en Here and Now'), Eve Harlow ('Agents of S.H.I.E.L.D' en 'Heroes Reborn'), Aaron Moten ('Disjointed' en 'Mozart in the Jungle'), Michael Mosley ('Ozark' en 'Seven Seconds'), Evan Whitten ('The Resident' en 'Mr. Robot') en Gerardo Celasco ('How to Get Away With A Murder').

'NeXt', vanaf 5 november elke donderdag om 21.00 uur op FOX.