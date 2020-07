Nieuwe serie 'Mike Brewer's World of Cars' op Discovery

Autofanaat Mike Brewer neemt ons mee op een waanzinnige roadtrip langs allerlei plekken waar ze opmerkelijke auto's maken, verhandelen of besturen.

In de nieuwe serie 'Mike Brewer's World of Cars' reist hij dwars door Amerika om de meest uiteenlopende voertuigen te bewonderen. Van de lowriders in LA tot monster trucks in Texas en van stock cars in North Carolina tot rat rods in Lake Tahoe.

Ook een bezoek aan Detroit mag natuurlijk niet ontbreken, de bakermat van de auto-industrie en de geboorteplaats van de Ford Model T. Ook is er aandacht voor hedendaagse ontwikkelingen als hij een bedrijf bezoekt dat elektrische motors plaatst in klassieke voertuigen als een volkswagenbusje en zelfs een Porsche.

Thuis in Engeland bezoekt hij nog een fabriek die onderdelen maakt voor de Britse auto-iconen Mini en MG.

'Mike Brewer's World of Cars', vanaf zaterdag 4 juli om 20.30 uur op Discovery.