Nieuwe serie 'Married To Real Estate' op TLC

Makelaar en interieurdesigner Egypt Sherrod en aannemer Mike Jackson zijn niet alleen partners in de liefde, maar werken ook samen om wanhopige huizenkopers een droomhuis te bieden op de perfecte locatie tegen de juiste prijs.

Met hun kennis van de markt en bouwkundige renovaties, plus hun creatieve ideeën voor een praktische en sfeervolle indeling van het huis, zijn Egypt en Mike in staat om van de grootste bouwvallen een paleis te maken. En dat allemaal strak binnen het budget van de kopers.

Zo helpen ze in de eerste aflevering van de nieuwe serie 'Married To Real Estate' een stel dat op zoek is naar een geschikt huis waar ze met hun zoontje van vier een leven kunnen opbouwen. Egypt en Mike laten aan hen twee huizen zien die flink opgeknapt moeten worden, maar waar erg veel potentie in zit. Hoewel het voor de kopers lastig is om door alle krakkemikkigheden heen te kijken, kiezen ze toch voor een van de twee huizen en vertrouwen ze erop dat Egypt en Mike hun beloftes waarmaken. En of ze dat doen!

Ondertussen zien we hoe Egypt en Mike hun eigen leven managen met drie kids én hoe ze hun eigen projecten vormgeven, waaronder het bouwen van een designstudio, het zoeken van een nieuw kantoor en het maken van een nieuwe slaapkamer voor hun jongste kind.

'Married To Real Estate', vanaf dinsdag 8 november om 21.30 uur op TLC.