Nieuwe serie 'Little Singles' op TLC

De nieuwe serie 'Little Singles' volgt vijf kleine mensen die samenkomen in Palm Springs voor een vakantie vol vriendschap en romantiek.

De vijf leerden elkaar kennen tijdens een bijeenkomst van de Little People-gemeenschap en zijn sindsdien bevriend gebleven. John (28) is het middelpunt van de groep en ervan overtuigd dat zijn hechte band met Stephanie (32) en Sammy (26) – samen bekend als de Three Amigos – onverwoestbaar is. Wat hij echter niet weet, is dat zijn twee vrienden heimelijk een relatie hebben. Wanneer Sammy vervolgens gevoelens ontwikkelt voor de charismatische Krista (30), ontstaat een liefdesdriehoek die de vriendschappen binnen de groep op scherp zet. Ook JJ (37) maakt deel uit van de vriendengroep. Deze zelfverzekerde entertainer treedt al haar hele leven op en is zelfs op tournee geweest met Miley Cyrus. Na een stukgelopen relatie is ze klaar voor een nieuwe liefde. De vijf vrienden zijn gewend om te leven in een wereld van langere mensen, waar ze regelmatig worden nagestaard. In Palm Springs vinden ze een plek waar ze volledig zichzelf kunnen zijn. Maar wat gebeurt er als vriendschap, liefde en geheimen door elkaar gaan lopen?

'Little Singles', vanaf donderdag 9 juli om 20.30 uur op TLC.