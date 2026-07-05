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De programmering van Paramount in juli: van romantische komedie tot nostalgische cultseries

zondag 5 juli 2026
Foto: © Paramount Global 2022

De zomer is in volle gang en terwijl de temperaturen buiten stijgen, zorgt Paramount in juli voor de nodige verkoeling én entertainment op het scherm.

Of je nu zin hebt in romantische komedies of liever wegdroomt bij pure jaren '90-nostalgie; op de kanalen van Paramount vind je het beste vermaak voor zwoele zomeravonden.


Deze hartverwarmende romcom serie krijgt eindelijk een tweede seizoen op tv
Liefhebbers van 'Colin from Accounts' hebben iets om naar uit te kijken: seizoen 2 is voor het eerst op de Nederlandse televisie te zien. Ook voor nieuwe kijkers is dit een absolute kijktip, zeker als je houdt van een mix van humor, romantiek en de onvermijdelijke chaos van de liefde. In het nieuwe seizoen krijgen Ashley en Gordon opnieuw te maken met een onverwachte wending in hun toch al gecompliceerde relatie. De combinatie van oprechte emoties, herkenbare relatieperikelen en ongemakkelijke humor maakt dat je geboeid blijft kijken naar hun poging om samen verder te gaan. Of dat lukt? Daar kom je maar op één manier achter! Vanaf maandag 13 juli elke maandag om 20.00 uur een nieuwe aflevering.

Duistere nostalgie tijdens de avonduren: 'Angel' op Paramount Network
Voor wie de zomerse hitte liever verruilt voor een flinke dosis spanning en nostalgie, zit in juli gebakken bij Paramount Network. Elke maandag tot en met vrijdag om 18.00 uur is de cultklassieker 'Angel' te zien. In deze iconische spin-off van 'Buffy the Vampire Slayer' verhuist de eeuwenoude vampier met een ziel (gespeeld door David Boreanaz) naar Los Angeles. In de 'City of Angels' vecht hij tegen het bovennatuurlijke kwaad en probeert hij zijn eigen ziel te verlossen door de hopelozen te helpen. De ultieme dagelijkse dosis spanning voor het avondeten.

Comedy Central
'Spin City' (alle seizoenen; 1-6): Vanaf maandag 6 juli elke maandag t/m donderdag om 22.00 uur. 
Premières van de 'Spider-Man'-animatiefilms: Bekijk de eerste film 'Spider-Man: Into the Spider-Verse' op vrijdag 17 juli om 21:00 uur en het vervolg 'Spider-Man: Across the Spider-Verse' op vrijdag 24 juli om 21.00 uur.

Paramount Network
Star Trek Movie week: Star Trek viert haar 60-jarig jubileum en daar kijk je van maandag 6 juli t/m zondag 12 juli elke avond om 20.00 uur een nieuwe Star Trek film uit de saga. Van donderdag tot en met zondag geniet je zelfs van twee Star Trek films achter elkaar.

Tom Hanks week: Van maandag 20 juli t/m zondag 26 juli geniet je elke avond vanaf 20.00 uur van de klassiekers met Tom Hanks als 'Saving Private Ryan' (21/07), 'The Terminal' (26/07)  en natuurlijk 'Forrest Gump' (24/07).

MTV
'Basketball Wives' (seizoen 6): Vanaf dinsdag 21 juli om 22.00 uur elke week op dezelfde tijd een nieuwe aflevering.

'Jane the Virgin' (seizoen 4): TV-première op vrijdag 3 juli om 13.30 uur. Daarna geniet je elke maandag t/m vrijdag op hetzelfde tijdstip van een nieuwe aflevering.

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Midsomer Murders - Seizoen 22 (DVD)
DVD
Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht Paramount
https://www.paramountnetwork.nl/
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