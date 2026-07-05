De programmering van Paramount in juli: van romantische komedie tot nostalgische cultseries
De zomer is in volle gang en terwijl de temperaturen buiten stijgen, zorgt Paramount in juli voor de nodige verkoeling én entertainment op het scherm.
Of je nu zin hebt in romantische komedies of liever wegdroomt bij pure jaren '90-nostalgie; op de kanalen van Paramount vind je het beste vermaak voor zwoele zomeravonden.
Deze hartverwarmende romcom serie krijgt eindelijk een tweede seizoen op tv
Liefhebbers van 'Colin from Accounts' hebben iets om naar uit te kijken: seizoen 2 is voor het eerst op de Nederlandse televisie te zien. Ook voor nieuwe kijkers is dit een absolute kijktip, zeker als je houdt van een mix van humor, romantiek en de onvermijdelijke chaos van de liefde. In het nieuwe seizoen krijgen Ashley en Gordon opnieuw te maken met een onverwachte wending in hun toch al gecompliceerde relatie. De combinatie van oprechte emoties, herkenbare relatieperikelen en ongemakkelijke humor maakt dat je geboeid blijft kijken naar hun poging om samen verder te gaan. Of dat lukt? Daar kom je maar op één manier achter! Vanaf maandag 13 juli elke maandag om 20.00 uur een nieuwe aflevering.
Duistere nostalgie tijdens de avonduren: 'Angel' op Paramount Network
Voor wie de zomerse hitte liever verruilt voor een flinke dosis spanning en nostalgie, zit in juli gebakken bij Paramount Network. Elke maandag tot en met vrijdag om 18.00 uur is de cultklassieker 'Angel' te zien. In deze iconische spin-off van 'Buffy the Vampire Slayer' verhuist de eeuwenoude vampier met een ziel (gespeeld door David Boreanaz) naar Los Angeles. In de 'City of Angels' vecht hij tegen het bovennatuurlijke kwaad en probeert hij zijn eigen ziel te verlossen door de hopelozen te helpen. De ultieme dagelijkse dosis spanning voor het avondeten.
Comedy Central
'Spin City' (alle seizoenen; 1-6): Vanaf maandag 6 juli elke maandag t/m donderdag om 22.00 uur.
Premières van de 'Spider-Man'-animatiefilms: Bekijk de eerste film 'Spider-Man: Into the Spider-Verse' op vrijdag 17 juli om 21:00 uur en het vervolg 'Spider-Man: Across the Spider-Verse' op vrijdag 24 juli om 21.00 uur.
Paramount Network
Star Trek Movie week: Star Trek viert haar 60-jarig jubileum en daar kijk je van maandag 6 juli t/m zondag 12 juli elke avond om 20.00 uur een nieuwe Star Trek film uit de saga. Van donderdag tot en met zondag geniet je zelfs van twee Star Trek films achter elkaar.
Tom Hanks week: Van maandag 20 juli t/m zondag 26 juli geniet je elke avond vanaf 20.00 uur van de klassiekers met Tom Hanks als 'Saving Private Ryan' (21/07), 'The Terminal' (26/07) en natuurlijk 'Forrest Gump' (24/07).
MTV
'Basketball Wives' (seizoen 6): Vanaf dinsdag 21 juli om 22.00 uur elke week op dezelfde tijd een nieuwe aflevering.
'Jane the Virgin' (seizoen 4): TV-première op vrijdag 3 juli om 13.30 uur. Daarna geniet je elke maandag t/m vrijdag op hetzelfde tijdstip van een nieuwe aflevering.
https://www.paramountnetwork.nl/
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Vier jonge meiden reizen af naar Toronto voor achtste seizoen 'Au Pairs'
- 'Renovation Aloha' maandag terug op HGTV
- Tom van 't Einde ('EenVandaag') stapt over naar RTL
- Kirsten Westrik gaat naar NET5
- AVROTROS viert WorldPride aan de kade, op tv, radio en online
- De programmering van Paramount in juli: van romantische komedie tot nostalgische cultseries
- Paul McCartney en de vermiste bas in 'Het Uur van de Wolf'
- Dit zie je in juli op de Disney Channels
- 'Voor mij is dat romantiek': Jana en Jelle vinden elkaar in de golven van Kaapstad in 'B&B Zoekt Lief'
- Van superfans tot B&B-uitbaters: Nick en Marco beleven hun 'Met Vier in Bed'-droom
- 'Dijkstra en Evenblij ter Plekke' komt zondag vanuit Roerdalen
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Ruben Van Gucht trapt nieuwe seizoen af van 'Tess on the Beach': 'Als je dat wilt weten, zul je met mij moeten daten'
- Dit hoor je zaterdag in 'FM op 5'
- Van Admiral Freebee tot Sons: Willy palmt deze zomer opnieuw M Leuven in
Multimedia SPOTLIGHT
-
Franse bulldog Mieke steelt de show in 'Met Vier in Bed'
-
Jana en Jelle vinden elkaar in 'B&B Zoekt Lief'
-
Franse bulldog Mieke steelt de show in 'Met Vier in Bed'
-
Glitter, glamour en Nederlandse directheid in 'The Real Housewives van het Zuiden'
-
Ruben Van Gucht daagt Tess uit op JOE
-
'Taylor Swift, a love story' in 'Telefacts Zomer'
-
Koppels 'Met Vier in Bed' wacht een bijzondere verrassing
-
Jaloezie loert al om de hoek in eerste 'B&B Zoekt Lief'
-
Belle Perez is terug!
-
Play brengt iconische spelprogramma 'Zeg eens Euh' terug
-
Annie Geeraerts en Ray Verhaeghe officieel in Guinness Book of Records
-
'Lil Kleine: Terug' binnenkort nieuw op Prime Video
-
Emoties bereiken hoogtepunt in seizoensfinale 'Florentina'
-
Kijk het nieuwe seizoen van 'Lekker Messy' op njam!
-
Netflix kondigt derde en laatste seizoen van 'Haantjes' aan
-
Meyrem Almaci openhartig in 'Viva 50' bij Willy
-
Ward Lemmelijn reageert op deelname na WK Hyrox
-
Ward Lemmelijn gaat nog een laatste keer Hard!
-
Kijk het sluitstuk van 'Heartstopper' in juli op Neflix!
-
Cupido raakt als nooit tevoren in 'B&B Zoekt Lief'
-
Ruben Van Gucht openhartig in 'Viva La Vida'
-
Kijk 'Suzan & Freek: We Vieren Het Leven' nu bij VTM GO+
-
Eén week voor het WK HYROX stijgt de spanning bij Ward Lemmelijn
-
Sherlock is verdwenen!
-
Bent Van Looy te gast in 'Viva 50'
-
'Telefacts Zomer' deze week in het kielzorg van rapper Ye
-
Daan heeft kopzorgen in 'Blind Gekocht'
-
Mathias gaat uit de kleren in 'Heel Mijn Hart'
-
'Medisch Centrum West' is terug bij VTM
-
De trailer voor de seizoensfinale van 'Thuis' is er!
Kijktip van de dag
Dion en Graziella gaan een woning in Heemstede flippen. Ondanks dat Bob en Tijl weinig grip op deze verbouwing weten te krijgen, zijn ze enorm onder de indruk van de vorderingen. Gaat de vakkundigheid en precisie van dit koppel de uitgelopen planning goedmaken?
'De moeite waard?!', om 21.00 uur op Play.