Natasja Gibbs reist langs zes Caribische eilanden in 'Natuur in de Cariben'
Flamingo's, nevelwoud en koraalriffen: zes eilanden binnen het Koninkrijk der Nederlanden herbergen natuur en verhalen die voor veel Nederlanders nog onbekend zijn.
In de nieuwe documentaireserie 'Natuur in de Cariben' reist journalist en presentator Natasja Gibbs naar Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. De eilanden behoren tot de mooiste en meest biodiverse gebieden binnen het Koninkrijk, maar staan tegelijkertijd in de frontlinie van klimaatverandering. Stijgende zeespiegels, zwaardere orkanen, koraalsterfte en druk op natuurgebieden hebben directe gevolgen voor natuur én samenleving. Op ieder eiland ontmoet Natasja bewoners die de natuur kennen, beschermen en zich dagelijks inzetten voor het herstel van hun leefomgeving. Van biologen en vissers tot boeren, jongeren en natuurbeheerders.
Natasja: 'Veel Nederlanders realiseren zich niet dat deze eilanden ook onderdeel zijn van ons Koninkrijk. Juist daar zie je heel direct wat klimaatverandering betekent voor natuur en mensen. Maar je ziet er ook enorme veerkracht, liefde voor de natuur en inspirerende initiatieven van bewoners die hun eiland proberen door te geven aan de volgende generaties.'
Elke aflevering van 'Natuur in de Cariben' focust op één eiland en laat zien hoe natuur, geschiedenis en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op Aruba volgt Natasja in Nationaal Park Arikok de zeldzame cascabel en helpt ze de bedreigde shoco. Op dit drukbezochte eiland werken mensen hard om koraal, papegaaien en zeeschildpadden een nieuwe toekomst te geven. Bonaire laat zien hoe natuurherstel werkt, boven én onder water. Tussen flamingo’s, mangroves en koraalriffen ontmoet Natasja de mensen die bouwen aan een gezonder eiland voor vissen, vogels en bewoners. Op Curaçao komen natuur en cultuur samen. Van het Christoffelpark en de verborgen rooien tot mangroves en zeegrasvelden: Natasja ontdekt zeldzame planten en dieren.
Saba toont een totaal andere wereld: steile vulkaanhellingen, mysterieus nevelwoud en de Sababank, een van de rijkste rifgebieden van het Caribisch gebied. Daar ontmoet Natasja pioniers die werken aan herstel van het kwetsbare ecosysteem. Op Sint Eustatius volgt Natasja de zeldzame antillenleguaan en ziet ze hoe bewoners bomen planten langs de kust om het eiland weerbaarder te maken tegen erosie en extreem weer. En op Sint Maarten, waar natuur, massatoerisme en de nasleep van orkaan Irma naast elkaar bestaan, ziet ze hoe bewoners en onderzoekers samenwerken aan herstel van zeegrasvelden, riffen en kustgebieden.
'Natuur in de Cariben' is een coproductie van BNNVARA en MN Media. De serie is onderdeel van het multimedia-project WOW! Caribbean Nature Uncovered, een initiatief van 360 of Innovation en MN Media.
'Natuur in de Cariben' is vanaf dinsdag 7 juli wekelijks om 21.20 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2 en NPO Start.
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- NPO verkleint directie in laatste fase van reorganisatie
- Kijkcijfers: 3, 4 en 5 juli 2026
- Dit zijn de genomineerden voor VRT Zomerhit 2026: wie volgt Pommelien Thijs op?
- Kobe Ilsen en Xavier Taveirne presenteren vanaf het najaar samen met Fatma Taspinar 'De Afspraak'
- Vier jonge meiden reizen af naar Toronto voor achtste seizoen 'Au Pairs'
- Natasja Gibbs reist langs zes Caribische eilanden in 'Natuur in de Cariben'
- Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'
- De programmering van Paramount in juli: van romantische komedie tot nostalgische cultseries
- Paul McCartney en de vermiste bas in 'Het Uur van de Wolf'
- Dit zie je in juli op de Disney Channels
- 'Dijkstra en Evenblij ter Plekke' komt zondag vanuit Roerdalen
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Ruben Van Gucht trapt nieuwe seizoen af van 'Tess on the Beach': 'Als je dat wilt weten, zul je met mij moeten daten'
- Dit hoor je zaterdag in 'FM op 5'
- Van Admiral Freebee tot Sons: Willy palmt deze zomer opnieuw M Leuven in
Multimedia SPOTLIGHT
-
Ruben Van Gucht beleeft de Tour de France op VTM GO
-
Dominique Van Malder over gastric bypass in 'Viva 50'
-
Kijk naar 'True Crime Belgium: Moord zonder Lijk' op Streamz
-
Franse bulldog Mieke steelt de show in 'Met Vier in Bed'
-
Jana en Jelle vinden elkaar in 'B&B Zoekt Lief'
-
Franse bulldog Mieke steelt de show in 'Met Vier in Bed'
-
Glitter, glamour en Nederlandse directheid in 'The Real Housewives van het Zuiden'
-
Ruben Van Gucht daagt Tess uit op JOE
-
'Taylor Swift, a love story' in 'Telefacts Zomer'
-
Koppels 'Met Vier in Bed' wacht een bijzondere verrassing
-
Jaloezie loert al om de hoek in eerste 'B&B Zoekt Lief'
-
Belle Perez is terug!
-
Play brengt iconische spelprogramma 'Zeg eens Euh' terug
-
Annie Geeraerts en Ray Verhaeghe officieel in Guinness Book of Records
-
'Lil Kleine: Terug' binnenkort nieuw op Prime Video
-
Emoties bereiken hoogtepunt in seizoensfinale 'Florentina'
-
Kijk het nieuwe seizoen van 'Lekker Messy' op njam!
-
Netflix kondigt derde en laatste seizoen van 'Haantjes' aan
-
Meyrem Almaci openhartig in 'Viva 50' bij Willy
-
Ward Lemmelijn reageert op deelname na WK Hyrox
-
Ward Lemmelijn gaat nog een laatste keer Hard!
-
Kijk het sluitstuk van 'Heartstopper' in juli op Neflix!
-
Cupido raakt als nooit tevoren in 'B&B Zoekt Lief'
-
Ruben Van Gucht openhartig in 'Viva La Vida'
-
Kijk 'Suzan & Freek: We Vieren Het Leven' nu bij VTM GO+
-
Eén week voor het WK HYROX stijgt de spanning bij Ward Lemmelijn
-
Sherlock is verdwenen!
-
Bent Van Looy te gast in 'Viva 50'
-
'Telefacts Zomer' deze week in het kielzorg van rapper Ye
-
Daan heeft kopzorgen in 'Blind Gekocht'
Kijktip van de dag
Superrijke mensen nemen niet zomaar een vliegtuig, maar een privéjet die ingericht is als een appartement. Of ze nemen een helikoptertaxi om enkele honderden kilometers verderop een hobby te gaan uitoefenen. Wanneer ze op een lijnvliegtuig stappen, dan willen ze een privé-suite met salon, slaapkamer en badkamer. En als ze nog exclusiever willen, dan vliegen ze naar de ruimte.
'Telefacts Zomer', om 22.25 uur op VTM.