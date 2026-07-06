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Natasja Gibbs reist langs zes Caribische eilanden in 'Natuur in de Cariben'

maandag 6 juli 2026

Flamingo's, nevelwoud en koraalriffen: zes eilanden binnen het Koninkrijk der Nederlanden herbergen natuur en verhalen die voor veel Nederlanders nog onbekend zijn.

In de nieuwe documentaireserie 'Natuur in de Cariben' reist journalist en presentator Natasja Gibbs naar Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. De eilanden behoren tot de mooiste en meest biodiverse gebieden binnen het Koninkrijk, maar staan tegelijkertijd in de frontlinie van klimaatverandering. Stijgende zeespiegels, zwaardere orkanen, koraalsterfte en druk op natuurgebieden hebben directe gevolgen voor natuur én samenleving. Op ieder eiland ontmoet Natasja bewoners die de natuur kennen, beschermen en zich dagelijks inzetten voor het herstel van hun leefomgeving. Van biologen en vissers tot boeren, jongeren en natuurbeheerders.


Natasja: 'Veel Nederlanders realiseren zich niet dat deze eilanden ook onderdeel zijn van ons Koninkrijk. Juist daar zie je heel direct wat klimaatverandering betekent voor natuur en mensen. Maar je ziet er ook enorme veerkracht, liefde voor de natuur en inspirerende initiatieven van bewoners die hun eiland proberen door te geven aan de volgende generaties.'

Elke aflevering van 'Natuur in de Cariben' focust op één eiland en laat zien hoe natuur, geschiedenis en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op Aruba volgt Natasja in Nationaal Park Arikok de zeldzame cascabel en helpt ze de bedreigde shoco. Op dit drukbezochte eiland werken mensen hard om koraal, papegaaien en zeeschildpadden een nieuwe toekomst te geven. Bonaire laat zien hoe natuurherstel werkt, boven én onder water. Tussen flamingo’s, mangroves en koraalriffen ontmoet Natasja de mensen die bouwen aan een gezonder eiland voor vissen, vogels en bewoners. Op Curaçao komen natuur en cultuur samen. Van het Christoffelpark en de verborgen rooien tot mangroves en zeegrasvelden: Natasja ontdekt zeldzame planten en dieren. 

Saba toont een totaal andere wereld: steile vulkaanhellingen, mysterieus nevelwoud en de Sababank, een van de rijkste rifgebieden van het Caribisch gebied. Daar ontmoet Natasja pioniers die werken aan herstel van het kwetsbare ecosysteem. Op Sint Eustatius volgt Natasja de zeldzame antillenleguaan en ziet ze hoe bewoners bomen planten langs de kust om het eiland weerbaarder te maken tegen erosie en extreem weer. En op Sint Maarten, waar natuur, massatoerisme en de nasleep van orkaan Irma naast elkaar bestaan, ziet ze hoe bewoners en onderzoekers samenwerken aan herstel van zeegrasvelden, riffen en kustgebieden.

'Natuur in de Cariben' is een coproductie van BNNVARA en MN Media. De serie is onderdeel van het multimedia-project WOW! Caribbean Nature Uncovered, een initiatief van 360 of Innovation en MN Media.

'Natuur in de Cariben' is vanaf dinsdag 7 juli wekelijks om 21.20 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2 en NPO Start.

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