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Paul McCartney en de vermiste bas in 'Het Uur van de Wolf'

zondag 5 juli 2026

Het is één van de grootste mysteries in de popgeschiedenis: de verdwenen basgitaar van Beatle Paul McCartney. Het instrument stond aan de wieg van de Beatlemania en definieerde het geluid van hits als She Loves You, Eight Days a Week en Love me Do.

Totdat het op mysterieuze wijze verdween. De smakelijke rock-‘n-roll docu Paul McCartney en de vermiste bas volgt de zoektocht naar het iconische instrument, met als doel de bas terug te brengen in handen van zijn beroemde eigenaar.


Het verhaal begint tijdens de eerste Beatle-tour in Hamburg, toen de groep nog niet meer was dan een talentvol Brits rock-'n-roll bandje. Wanneer toenmalig bassist Stuart Sutcliffe de groep in 1961 plotseling verlaat, wordt duidelijk dat de jonge Paul McCartney, tot dan toe slaggitarist, voortaan de bas zal bespelen. In een muziekwinkel vindt McCartney een Höfner 500/1-basgitaar en raakt hij op slag verliefd op het instrument. 'Ik had er een bijzondere band mee.' De bas definieert het geluid van de eerste Beatle-albums en wordt veelvuldig gebruikt. Maar in 1972 wordt het instrument gestolen uit een bus met apparatuur in Londen. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. McCartney blijft altijd zoeken: 'Iemand moet het ding toch hebben?'

Verschillende theorieën doen de ronde, maar pas vijfenveertig jaar later zal het mysterie worden opgelost. In 2018 doet voormalig Höfner-medewerker Nick Wass een oproep: weet iemand iets over het instrument? Muziekliefhebbers en amateurdetectives storten zich massaal op de zaak en verschillende theorieën worden uitgepluisd. In 2023 komt eindelijk de gouden tip binnen en blijkt het instrument toch niet verloren te zijn.

Paul McCartney en de vermiste bas volgt de spannende zoektocht naar het verloren instrument. Met interviews met alle hoofdpersonen: Paul McCartney, zijn broer Mike, Klaus Voormann, Elvis Costello, roadies en journalisten, maar vooral met de fans die ervoor zorgden dat de Beatle en zijn basgitaar weer werden herenigd.

Regisseur: Arthur Cary
Producent: Katherine Anstey
Originele titel: McCartney: The Hunt for the Lost Bass

'Het Uur van de Wolf: Paul McCartney en de vermiste bas', maandag 6 juli om 22.40 uur bij de NTR op NPO 2.


Het Uur van de Wolf op tv
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