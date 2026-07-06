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Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'

maandag 6 juli 2026
Foto: AVROTROS - © Mark Uyl 2026

Bij een overval op een juwelier aan de Steenstraat in Arnhem losten de daders schoten. Dat gebeurde op donderdagmiddag 11 juni voor de ogen van tientallen omstanders in de drukke winkelstraat.

Op social media verschenen direct al beelden van de overval waarbij drie mensen gewond raakten. In 'Opsporing Verzocht' vanavond alle beelden van de overval en informatie over de vlucht van de daders door Arnhem. En, nieuw beeldmateriaal van een mogelijk belangrijke getuige kort na de overval in de omgeving van de juwelierszaak.


Vrouw in rolstoel beroofd in centrum Eindhoven
Een 61-jarige vrouw werd op zaterdag 2 mei beroofd van haar ketting. Terwijl ze in haar rolstoel op een terras in het centrum van Eindhoven zat, trokken twee jongemannen de ketting van haar nek. Het slachtoffer vertelt in een interview hoe ze deze laffe overval heeft beleefd. In de uitzending tonen we duidelijke beelden van de daders, die hun slachtoffer vooraf al in de gaten hielden.

Mogelijk Nederlandse link overval pakketbezorger in Antwerpen
De politie in Antwerpen vraagt de hulp van de Nederlandse kijker bij het oplossen van een gewelddadige overval. Op 13 november 2025 werd een pakketbezorger uit zijn bus getrokken en zwaar mishandeld. De daders zijn gefilmd, net als hun auto met daarop waarschijnlijk een Nederlandse kentekenplaat.

Verder in de uitzending:

- Zorgwekkende explosie in Enschede: Wie liet in maart een explosief achter in een schap in een supermarkt aan de Esmarkelaan? De dader, met (plak)baard, komt goed in beeld.
- En een straatrover op dure Balenciaga-schoenen sloeg op woensdag 4 maart toe rond het Hobbemaplein in Den Haag. Vanavond beelden van deze jong ogende dader.

'Opsporing Verzocht', maandag 6 juli om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Opsporing Verzocht op tv
Maandag 13 juli om 23u39  »
NPO 1
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Dinsdag 7 juli om 15u15  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Maandag 13 juli om 21u15  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Dinsdag 14 juli om 15u15  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
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Supertramp - Crime Of The Century Tour
DVD
The Rolling Stones - Foreign Tongues
DVD
Michael Jackson - Live At Wembley
DVD
Persbericht AVROTROS
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
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'Telefacts Zomer' - Birgit Van Mol (VTM)

Superrijke mensen nemen niet zomaar een vliegtuig, maar een privéjet die ingericht is als een appartement. Of ze nemen een helikoptertaxi om enkele honderden kilometers verderop een hobby te gaan uitoefenen. Wanneer ze op een lijnvliegtuig stappen, dan willen ze een privé-suite met salon, slaapkamer en badkamer. En als ze nog exclusiever willen, dan vliegen ze naar de ruimte.

'Telefacts Zomer', om 22.25 uur op VTM.

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