Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'
Bij een overval op een juwelier aan de Steenstraat in Arnhem losten de daders schoten. Dat gebeurde op donderdagmiddag 11 juni voor de ogen van tientallen omstanders in de drukke winkelstraat.
Op social media verschenen direct al beelden van de overval waarbij drie mensen gewond raakten. In 'Opsporing Verzocht' vanavond alle beelden van de overval en informatie over de vlucht van de daders door Arnhem. En, nieuw beeldmateriaal van een mogelijk belangrijke getuige kort na de overval in de omgeving van de juwelierszaak.
Vrouw in rolstoel beroofd in centrum Eindhoven
Een 61-jarige vrouw werd op zaterdag 2 mei beroofd van haar ketting. Terwijl ze in haar rolstoel op een terras in het centrum van Eindhoven zat, trokken twee jongemannen de ketting van haar nek. Het slachtoffer vertelt in een interview hoe ze deze laffe overval heeft beleefd. In de uitzending tonen we duidelijke beelden van de daders, die hun slachtoffer vooraf al in de gaten hielden.
Mogelijk Nederlandse link overval pakketbezorger in Antwerpen
De politie in Antwerpen vraagt de hulp van de Nederlandse kijker bij het oplossen van een gewelddadige overval. Op 13 november 2025 werd een pakketbezorger uit zijn bus getrokken en zwaar mishandeld. De daders zijn gefilmd, net als hun auto met daarop waarschijnlijk een Nederlandse kentekenplaat.
Verder in de uitzending:
- Zorgwekkende explosie in Enschede: Wie liet in maart een explosief achter in een schap in een supermarkt aan de Esmarkelaan? De dader, met (plak)baard, komt goed in beeld.
- En een straatrover op dure Balenciaga-schoenen sloeg op woensdag 4 maart toe rond het Hobbemaplein in Den Haag. Vanavond beelden van deze jong ogende dader.
'Opsporing Verzocht', maandag 6 juli om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- NPO verkleint directie in laatste fase van reorganisatie
- Kijkcijfers: 3, 4 en 5 juli 2026
- Dit zijn de genomineerden voor VRT Zomerhit 2026: wie volgt Pommelien Thijs op?
- Kobe Ilsen en Xavier Taveirne presenteren vanaf het najaar samen met Fatma Taspinar 'De Afspraak'
- Vier jonge meiden reizen af naar Toronto voor achtste seizoen 'Au Pairs'
- Natasja Gibbs reist langs zes Caribische eilanden in 'Natuur in de Cariben'
- Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'
- De programmering van Paramount in juli: van romantische komedie tot nostalgische cultseries
- Paul McCartney en de vermiste bas in 'Het Uur van de Wolf'
- Dit zie je in juli op de Disney Channels
- 'Dijkstra en Evenblij ter Plekke' komt zondag vanuit Roerdalen
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Ruben Van Gucht trapt nieuwe seizoen af van 'Tess on the Beach': 'Als je dat wilt weten, zul je met mij moeten daten'
- Dit hoor je zaterdag in 'FM op 5'
- Van Admiral Freebee tot Sons: Willy palmt deze zomer opnieuw M Leuven in
Multimedia SPOTLIGHT
-
Ruben Van Gucht beleeft de Tour de France op VTM GO
-
Dominique Van Malder over gastric bypass in 'Viva 50'
-
Kijk naar 'True Crime Belgium: Moord zonder Lijk' op Streamz
-
Franse bulldog Mieke steelt de show in 'Met Vier in Bed'
-
Jana en Jelle vinden elkaar in 'B&B Zoekt Lief'
-
Franse bulldog Mieke steelt de show in 'Met Vier in Bed'
-
Glitter, glamour en Nederlandse directheid in 'The Real Housewives van het Zuiden'
-
Ruben Van Gucht daagt Tess uit op JOE
-
'Taylor Swift, a love story' in 'Telefacts Zomer'
-
Koppels 'Met Vier in Bed' wacht een bijzondere verrassing
-
Jaloezie loert al om de hoek in eerste 'B&B Zoekt Lief'
-
Belle Perez is terug!
-
Play brengt iconische spelprogramma 'Zeg eens Euh' terug
-
Annie Geeraerts en Ray Verhaeghe officieel in Guinness Book of Records
-
'Lil Kleine: Terug' binnenkort nieuw op Prime Video
-
Emoties bereiken hoogtepunt in seizoensfinale 'Florentina'
-
Kijk het nieuwe seizoen van 'Lekker Messy' op njam!
-
Netflix kondigt derde en laatste seizoen van 'Haantjes' aan
-
Meyrem Almaci openhartig in 'Viva 50' bij Willy
-
Ward Lemmelijn reageert op deelname na WK Hyrox
-
Ward Lemmelijn gaat nog een laatste keer Hard!
-
Kijk het sluitstuk van 'Heartstopper' in juli op Neflix!
-
Cupido raakt als nooit tevoren in 'B&B Zoekt Lief'
-
Ruben Van Gucht openhartig in 'Viva La Vida'
-
Kijk 'Suzan & Freek: We Vieren Het Leven' nu bij VTM GO+
-
Eén week voor het WK HYROX stijgt de spanning bij Ward Lemmelijn
-
Sherlock is verdwenen!
-
Bent Van Looy te gast in 'Viva 50'
-
'Telefacts Zomer' deze week in het kielzorg van rapper Ye
-
Daan heeft kopzorgen in 'Blind Gekocht'
Kijktip van de dag
Superrijke mensen nemen niet zomaar een vliegtuig, maar een privéjet die ingericht is als een appartement. Of ze nemen een helikoptertaxi om enkele honderden kilometers verderop een hobby te gaan uitoefenen. Wanneer ze op een lijnvliegtuig stappen, dan willen ze een privé-suite met salon, slaapkamer en badkamer. En als ze nog exclusiever willen, dan vliegen ze naar de ruimte.
'Telefacts Zomer', om 22.25 uur op VTM.