Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'

Bij een overval op een juwelier aan de Steenstraat in Arnhem losten de daders schoten. Dat gebeurde op donderdagmiddag 11 juni voor de ogen van tientallen omstanders in de drukke winkelstraat.

Op social media verschenen direct al beelden van de overval waarbij drie mensen gewond raakten. In 'Opsporing Verzocht' vanavond alle beelden van de overval en informatie over de vlucht van de daders door Arnhem. En, nieuw beeldmateriaal van een mogelijk belangrijke getuige kort na de overval in de omgeving van de juwelierszaak.

Vrouw in rolstoel beroofd in centrum Eindhoven

Een 61-jarige vrouw werd op zaterdag 2 mei beroofd van haar ketting. Terwijl ze in haar rolstoel op een terras in het centrum van Eindhoven zat, trokken twee jongemannen de ketting van haar nek. Het slachtoffer vertelt in een interview hoe ze deze laffe overval heeft beleefd. In de uitzending tonen we duidelijke beelden van de daders, die hun slachtoffer vooraf al in de gaten hielden.

Mogelijk Nederlandse link overval pakketbezorger in Antwerpen

De politie in Antwerpen vraagt de hulp van de Nederlandse kijker bij het oplossen van een gewelddadige overval. Op 13 november 2025 werd een pakketbezorger uit zijn bus getrokken en zwaar mishandeld. De daders zijn gefilmd, net als hun auto met daarop waarschijnlijk een Nederlandse kentekenplaat.

Verder in de uitzending:

- Zorgwekkende explosie in Enschede: Wie liet in maart een explosief achter in een schap in een supermarkt aan de Esmarkelaan? De dader, met (plak)baard, komt goed in beeld.

- En een straatrover op dure Balenciaga-schoenen sloeg op woensdag 4 maart toe rond het Hobbemaplein in Den Haag. Vanavond beelden van deze jong ogende dader.

'Opsporing Verzocht', maandag 6 juli om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.