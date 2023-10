Nieuwe serie 'Goosebumps' in première op Disney+

'Goosebumps', de ijzingwekkende nieuwe serie geïnspireerd op R.L. Stine's wereldwijde succesvolle boekenreeks bij Scholastic is vanaf vrijdag 13 oktober exclusief te streamen op Disney+.

De 10-delige serie, geproduceerd door Disney Branded Television en Sony Pictures Television, wordt gelanceerd met vijf afleveringen als onderdeel van Disney+'s 'Hallowstream', met daaropvolgend wekelijks nieuwe afleveringen.

'De 'Kippenvel'-franchise van R.L. Stine is een popcultuurfenomeen dat een speciaal plekje heeft veroverd in de harten van mensen van alle leeftijden', zegt Ayo Davis, president, Disney Branded Television. 'We zijn verheugd om deze griezelige nieuwe serie op een grote manier naar het publiek op Disney+ te brengen, waarvan we hopen dat het niet alleen nieuw publiek zal boeien met heel wat spanning en sensatie, maar ook de trouwe fans die nostalgisch zijn naar de verhalen die een belangrijk onderdeel zijn van hun generatie.'

De nieuwe 'Goosebumps'-serie dompelt kijkers onder in een wereld vol mysterie en spanning en volgt een groep van vijf middelbare scholieren die op een duistere en vreemde reis gaan om het tragische overlijden van een tiener genaamd Harold Biddle te onderzoeken - terwijl ze ook duistere geheimen uit het verleden van hun ouders ontdekken.

'Kippenvel', uitgegeven door Scholastic, is een van de best verkochte boekenreeksen aller tijden, met meer dan 400 miljoen boeken in 32 talen. De nieuwe televisieserie is gebaseerd op elementen uit vijf van de populairste jeugdboeken, waaronder 'Say Cheese and Die!', 'The Haunted Mask', 'The Cuckoo Clock of Doom', 'Go Eat Worms!' en 'Night of the Living Dummy'.

In 'Goosebumps' zijn Justin Long ('Barbarian') en Rachael Harris ('Lucifer') te zien als hoofdrolspelers, naast nieuwkomers Zack Morris ('EastEnders'), Isa Briones ('Star Trek: Picard'), Miles McKenna ('Guilty Party'), Ana Yi Puig ('Gossip Girl') en Will Price ('The Equalizer').

Nicholas Stoller ('The Muppets') en Rob Letterman ('Pokémon Detective Pikachu') hebben de serie bedacht en zijn de uitvoerende producenten, samen met Hilary Winston ('Community'), Neal H. Moritz ('Fast & Furious' franchise), Iole Lucchese van Scholastic Entertainment ('Clifford the Big Red Dog'), Pavun Shetty ('The Boys'), Conor Welch ('Platonic'), Caitlin Friedman van Scholastic Entertainment ('Stillwater'), Erin O'Malley ('New Girl') en Kevin Murphy ('Desperate Housewives'). James Eagan ('DC's Legends of Tomorrow') en Nick Adams ('Black Horseman') zijn co-executive producers.