Nieuwe serie 'Gold Rush: White Water' bij Discovery

Goudzoeker Dustin Hurt neemt het grootste risico van zijn leven in het nieuwe seizoen van 'Gold Rush White Water'. Om eindelijk een mega-klapper te maken, koopt hij een gebied waar mogelijk nog voor miljoenen aan goud in de grond zit.

Zo werd er op deze plek – met de veelzeggende naam Nugget Creek – onlangs nog een klomp goud van meer dan 100 gram gevonden. Het enige nadeel: het gebied ligt in een extreem afgelegen deel van Alaska dat amper te bereiken is. Alles met helikopters vervoeren, is veel te duur, dus moet Dustin met zijn materiaal wel 15 kilometer door en langs een ondiepe en modderige gletsjerrivier trekken om zijn goudgrond te bereiken.

In de wetenschap dat als de rivier eenmaal gaat stijgen hij en zijn team niet meer terug kunnen. Het betekent dat ze volledig zelfvoorzienend moeten zijn in de periode dat ze naar goud gaan zoeken, met het dichtstbijzijnde ziekenhuis op meer dan 150 kilometer afstand. De aankoop van het gebied was meer dan Dustin zich kon permitteren en hij weet dat als hij niet voldoende goud vindt, dat hij de rest van zijn leven in de schulden zit. Maar hij weet ook dat dit dé kans is om eindelijk miljonair te worden. Het is erop of eronder voor de stoutmoedige goudzoeker.

'Gold Rush: White Water', vanaf maandag 21 november om 21.30 uur op Discovery.