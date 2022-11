Nieuwe serie 'Find It, Fix It, Drive It' op Discovery

Henri Cole en Sam Lovegrave zijn goede vrienden én restauratiegoeroes. Ze reizen stad en land af op zoek naar oude auto's en motoren om ze weer terug te brengen naar hun oude glorie.

In de nieuwe serie 'Find It, Fix It, Drive It' zien we de twee enthousiaste liefhebbers sleutelen aan een 1968 Morris ambulance, een 1930 Wolseley Hornet roadster, een Ducati racemotor en zelfs aan een klassieke tractor waarmee ze willen deelnemen aan een ploegwedstrijd. Want uiteindelijk is dat het einddoel van hun project: de auto of motor laten deelnemen aan een event, beurs of wedstrijd.

Henry is de energieke en praatgrage visionair die overal wel een kans in ziet, Sam de handige monteur met een encyclopedische kennis van oude voertuigen. Zo weet Henry Sam in de eerste aflevering over te halen om een originele ‘Uncle Bunt’ Chopper uit de jaren zeventig te kopen en te restaureren. Sam is niet direct overtuigd, maar wordt gaandeweg enthousiaster en helemaal als ze met het fantastische eindresultaat mogen deelnemen aan een van de grootste automotive beurzen van het land waar ze ook nog hoge ogen gooien.

'Find It, Fix It, Drive It', vanaf donderdag 10 november om 21.30 uur op Discovery.