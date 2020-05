Nieuwe serie 'El Presidente' in juni op Amazon Prime Video

De nieuwe Amazon Original serie 'El Presidente' gaat op vrijdag 5 juni 2020 wereldwijd in première.

De langverwachte serie 'El Presidente' laat het verhaal van het 'FIFA Gate' corruptieschandaal in 2015 zien.

Tegen de achtergrond van steden in Latijns-Amerika, de VS en Europa verkent de serie het sportschandaal dat de wereld op zijn kop zette. Het verhaal laat zien hoe Sergio Jadue, een Chileense kleinschaligge voetbalclubvoorzitter, uit de schaduw trad en een sleutelfiguur werd in een $150MM omkopingscomplot van de beruchte voorzitter van de Argentijnse voetbalbond, Julio Grondona,...

De achtdelige dramaserie, met afleveringen van ieder één uur, heeft een sterrencast met onder andere Karla Souza ('How to Get Away with Murder'), Andrés Parra ('Pablo Escobar: El Patrón del Mal') en Paulina Gaitán ('Diablo Guardian'). De serie is geschreven en geregisseerd door de Academy Award-winnende regisseur en scenarioschrijver Armando Bo ('Birdman') die ook uitvoerend producent is van de serie, samen met regisseurs Natalia Beristain ('Luis Miguel: La Serie'), Gabriel Díaz ('Bala Loca'). Naast Bo wordt El Presidente gecoproduceerd door Gaumont met productiepartners, Fabula, het Academy Award-winnende productiebedrijf onder leiding van Pablo en Juan de Dios Larraín; en het in Argentinië gevestigde productiebedrijf Kapow.