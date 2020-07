Nieuwe serie 'Dragnificent!' op TLC

Na de populaire special 'Drag Me Down The Aisle' is het opnieuw tijd om de extravagante hulp in te roepen van de vier populairste drag queens van Amerika.

Met de nieuwe serie 'Dragnificent!' krijgen Bebe, Jujubee, Alexis en Thorgy nu een heel eigen programma waarin ze verschillende doodgewone mensen tot in het extreme omtoveren voor een speciale gebeurtenis.

Of het nu een bruid is op haar mooiste dag, een alumni die er bijzonder uit wil zien op een schoolreünie of een vrouw die een nieuwe start maakt nadat ze veel gewicht is verloren. De drag queens weten als geen ander hoe je iemand moet transformeren en hoe je vervolgens een feestje moet bouwen.

Bebe is al tien jaar professioneel weddingplanner, Jujubee is stijlexpert, Alexis geeft advies over body-image en zelfvertrouwen en Thorgy weet als muzikant precies welke muziek voor de juiste sfeer zorgt. Dit wordt weer genieten!

'Dragnificent!', vanaf donderdag 30 juli om 21.30 uur op TLC.