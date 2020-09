Nieuwe serie 'Dr. Pimple Popper: Where Are They Now?'

Bultjes, bobbels of builen zo groot als een voetbal – als er iemand is die weet hoe je dit soort ongewenste uitstulpingen van het lichaam moet verwijderen, is het wel dermatoloog Dr. Sandra Lee, alias Dr. Pimple Popper.

Patiënten hebben niet alleen fysiek last van hun bulten, maar kampen vaak ook met mentale problemen, doordat ze zich voor hun aandoening schamen. Zo heeft de 37-jarige Jose een enorme bult in zijn gezicht, waardoor hij niet meer naar verjaardagen gaat. Wat betekent het voor zijn leven als Sandra Lee deze bult kan verwijderen? Dat is te zien in de nieuwe serie 'Dr. Pimple Popper: Where Are They Now?'. Hierin zie je de patiënten ook na hun operatie en hoor je wat voor een impact het op hun leven heeft. En of de bult niet is teruggekeerd.

Zo heeft de 17-jarige Taylore twee keloïden op haar oren die Dr. Lee voor haar verwijdert. Maar ze weet ook dat deze goedaardige gezwellen terug kunnen keren als ze niet goed zijn verwijderd en zelfs in een grotere vorm. Hoe gaat dat bij de beeldschone Tayore die droomt om ooit model te worden? Zijn haar 'elfen-oortjes' eindelijk verleden tijd?

'Dr. Pimple Popper: Where Are They Now?', vanaf maandag 7 september om 20.30 uur op TLC.