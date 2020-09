Nieuwe serie 'Dino Hunters' bij Discovery

Ze zijn de goudzoekers van de prehistorische wereld: de 'Dino Hunters'. Op hun uitgestrekte boerenerven van Montana, Wyoming en South Dakota gaan diverse ranchers en cowboys op zoek naar de fossielen van dinosauriŽrs die meer dan 65 miljoen jaar geleden hier rondliepen.

De botjes en beenderen van deze iconische reptielen kunnen geld opleveren van enkele honderden dollars tot ver in de miljoenen en zo het moeilijke bestaan van de Wild West boeren redden. Maar hoe groot de dino’s soms ook waren, het vinden van een overblijfsel is als zoeken naar een speld in een hooiberg. Groot is dan ook de ontlading als ze 'paydirt' weten te vinden en een kaak of een been naar boven weten te halen – of nog veel groters!

In de nieuwe serie 'Dino Hunters' zien we hoe ze te werk gaan en hoe hun ijzige geduld beloond wordt. En dankzij moderne computeranimaties worden de T-rexen en Tricertops aan de hand van deze vondsten weer tot leven gebracht en wanen we ons voor even in de prehistorie.

'Dino Hunters', vanaf woensdag 16 september om 21.30 uur bij Discovery.