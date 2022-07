Nieuwe serie 'Cops On The Rock' op Discovery

Het kleine schiereiland Gibraltar neemt een bijzondere en strategische positie in het zuiden van Europa in. Het rotsachtige gebied behoort officieel bij Engeland, maar ligt net onder Spanje op slechts 15 kilometer van Marokko.

Het vormt daarmee een unieke toegangspoort tot Europa die daardoor ook door drugshandelaren en mensensmokkelaars wordt gebruikt. Aan de politie en douane van Gibraltar de taak om de grenzen goed te bewaken en de ongenode gasten en producten te weren.

In de nieuwe serie 'Cops on the Rock' volgen we hun belangrijke werkzaamheden die 24/7 doorgaan. We gaan mee met marinepersoneel van de douane op hypermoderne speedboten die jacht maken op handelaren die voor miljoenen aan cannabis Europa in proberen te smokkelen. Ondertussen redt de douane ook migranten uit zee die de oversteek proberen te maken in kleine bootjes en helpen ze varende toeristen die in nood zitten. Op het land heeft ook de politie de handen vol – van dronken automobilisten tot moordzaken – terwijl de Drug Squad ook hier een continue strijd voert met drugsdealers. We mogen met deze Drug Squad mee op invallen in de vroege ochtend en zijn zo getuige van de vondst van grote hoeveelheden drugs. Zo klein als Gibraltar is, zo groot zijn de daden van de 'Cops on the Rock'.

'Cops On The Rock', vanaf zaterdag 2 juli om 21.30 uur op Discovery.