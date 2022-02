Nieuwe serie 'Below Deck Down Under' exclusief te streamen op hayu

De met een Emmy-genomineerde 'Below Deck' franchise komt naar Australië en brengt oceaanavonturen naar een heel nieuw niveau.

'Below Deck Down Under' is vanaf 18 maart exclusief te streamen op hayu. De eerste drie afleveringen zijn dan direct beschikbaar.

De serie 'Below Deck Down Under' speelt zich af op het wereldberoemde Great Barrier Reef met op de achtergrond de tropische Whitsunday eilanden, in het noordoosten van Australië. De serie toont de complexe, vaak explosieve dynamiek van de bemanning en de wisselende en veeleisende chartergasten op de M/Y Thalassa.

Dit seizoen wordt kapitein Jason Chambers vergezeld door een bekend gezicht en favoriet bij de fans: Aesha Scott als chef van de bemanning, en de nieuwkomers Chef kok Ryan McKeown en bootsman Jamie Sayed. De stewards Tumi Mhlongo en Magda Ziomek zijn ook aan boord, net als de matrozen Culver Bradbury, Brittini Burton en Ben Crawley.

Deze jeugdige, charmante nieuwe kapitein, die de toon zet voor de hele bemanning, heeft een hands-on leiderschapsaanpak. Hij zal alles doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat de gasten een onvergetelijke vakantie hebben, waaronder betoverende onderwaterexcursies zoals duiken, snorkelen en het onderwaterleven van dichtbij bekijken.

Hoewel het reilen en zeilen aan boord aanvankelijk soepel verloopt, duiken er problemen op wanneer de chef-kok het niet kan vinden met de chef-stuurman. Daarnaast wordt de strenge managementstijl van de bootsman in twijfel getrokken door een teamlid die moeite heeft met autoriteit. Ondertussen leert chef Aesha op de harde manier dat niet iedereen in haar team blij wordt van haar vriendjespolitiek. Tussen de charters door blaast het team stoom af in het wereldberoemde nachtleven van Australië. Drama, verrassende flirtpartijen en wilde avonturen verhitten hun welverdiende vrije avonden.

Maak kennis met de crew

Jason Chambers, geboren en getogen in Australië, is momenteel de jongste kapitein in de 'Below Deck'-franchise. Hij is atletisch, innemend en dol op avontuur, maar neemt zijn leiderschapsrol zeer serieus en weet wanneer hij streng moet optreden. Als kapitein geeft hij het goede voorbeeld en benut de sterke punten van elk bemanningslid. Hij moedigt iedereen aan om plezier in hun werk te hebben, is leuk maar ook strengen gaat af en toe met de bemanning mee op stap.

Aesha Scott, bekend van haar gedenkwaardige seizoenen in Bravo's 'Below Deck Mediterranean', keert terug naar de franchise als chef van de bemanning. Afkomstig uit het nabijgelegen Nieuw-Zeeland, is de vrolijke en opgewekte Aesha de belichaming van plezier. Hoewel haar zonnige persoonlijkheid aanstekelijk werkt op de jacht, stuit ze op een probleem als leidinggevende wanneer ze zich realiseert dat ze het niet iedereen naar de zin kan maken.

Chef-kok Ryan McKeown groeide op in de horecawereld van Philadelphia, en heeft altijd een passie voor eten gehad. Van prominente restaurants tot jachten, Ryan heeft ervaring met high-profile klanten en spectaculaire service. Ryan is vasthoudend met betrekking tot zijn ideeën in de kombuis, wat leidt tot woelige wateren in sommige relaties met bemanningsleden.

Stewardess Tumi Mhlongo is sympathiek, positief en zorgt altijd voor een feestje op en buiten de jacht. De uit Zuid-Afrika afkomstige Tumi heeft een uitgebreide CV in de horeca en vond haar eerste baan op een jacht via de tafelschikkingen die ze showde op Instagram. Vrijgezel en klaar om te flirten, geeft Tumi toe dat ze elke week een 'potentiële man' vindt.

Magda Ziomek, een model uit Polen, is een stewardess die verliefd werd op de wereld van het zeilen na het daten van een kapitein. Ze houdt van surfen, avontuur en reizen naar de steeds wisselende locaties van haar charters. De gevatte Magda, die op haar vorige boot fitnessinstructrice was, is niet bang om bemanningsleden die haar dwarszitten een grote mond te geven.

Als voormalig politieagent uit Australië hecht Jamie Sayed, die voor het eerst bootsman is, veel waarde aan orde en hiërarchie. Met zijn charismatische persoonlijkheid en oprechte karakter, staat Jamie altijd open voor romantiek of flirten met de dames aan boord. Als voorstander van regels kan Jamie gefrustreerd raken als anderen veiligheid niet serieus nemen.

De in Maryland geboren matroos Culver Bradbury gedijt het beste in een team en maakt de gasten altijd tot zijn prioriteit. Hij heeft ervaring op jachten en begrijpt het belang van communicatie. Als de zelfbenoemde 'Entertainment Officer' is Culver speels, eigenzinnig en altijd in voor plezier.

Brittini Burton toont zich op de Thalassa leergierig. Brittini is geboren in Michigan en begon haar jachtcarrière binnen, maar leerde al snel dat ze liever buiten werkt. De vriendelijke en innemende Brittini zit midden in een persoonlijke reis van zelf-ontdekking wanneer zij aan boord komt. Ze houdt van plezier maken en zegt altijd waar het op staat, vooral als het gaat om haar mannelijke collega's aan dek.

De in Australië geboren matroos Ben Crawley is op een spirituele reis na het verschrikkelijke verlies van zijn beide ouders. Hoewel hij een rustige kant heeft, houdt hij ervan de gasten te vermaken en met ze te dollen. Hij heeft zich snel ontwikkeld in de maritieme industrie, maar hij heeft moeite met de grote ego's aan dek.

Over hayu

hayu is de eerste en enige video-on-demand streamingdienst, met alleen reality series. hayu is van NBCUniversal en beschikbaar in 29 landen, waaronder Australië, België, Duitsland, Canada, Denemarken, Estonia, Filipijnen, Finland, Frankrijk, Hong Kong, Hongarije, Ierland, IJsland, India, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Singapore, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland op verschillende apparaten (mobiel, tablet, laptop, TV en geselecteerde consoles) via www.hayu.com.

Series en afleveringen kunnen gedownload worden om onderweg te bekijken, waaronder 'Keeping Up With the Kardashians' en haar spin-offs, 'The Real Housewives', 'Below Deck' en 'Million Dollar Listing' franchises. Het merendeel van de Amerikaanse series gaan tegelijk met Amerika in première.