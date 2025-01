Nieuwe serie 'Baylen Out Loud' op TLC

Hoe is het om te leven met het syndroom van Gilles de la Tourette? De nieuwe serie 'Baylen Out Loud' laat dat op een indrukwekkende manier zijn.

De serie volgt het leven Baylen Dupree, een jonge vrouw die een zeldzame vorm van tourette heeft en die wereldwijde bekendheid kreeg met haar filmpjes op TikTok waarin ze laat zien hoe haar dagelijkse leven eruitziet. Dat is ze gaan doen omdat ze meer bewustwording wil krijgen voor de neurologische stoornis die zich uit in ongecontroleerde spierbewegingen en het maken van geluiden. Aan haar bijna 10 miljoen volgers toont ze onder meer hoe het is om make-up op te doen terwijl je niet stil kunt zitten, hoe het is om geknipt te worden en in hoeverre de tics effect hebben op haar slaap.

Nu is er de serie die het dagelijkse leven van Baylen en haar familie volgt en die andermaal laat zien dat zij niet bang zijn om te lachen en de chaos te omarmen die gepaard gaat met de aandoening. We zien ook dat de jonge adolescent snakt naar een zelfstandiger leven waarin ze minder afhankelijk is van haar familie en haar vaste vriendje Colin. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot in een wereld vol triggers en potentiële gevaren. Als ze uitgenodigd wordt voor een paneldiscussie tijdens een Tourette’s Convention in Dallas komt ze erachter dat vliegen en luchthavens een recept voor problemen zijn. Ook krijgt ze minder leuk nieuws van haar vriendje als blijkt dat hij voor werk moet verhuizen.

'Baylen Out Loud', vanaf woensdag 22 januari om 20.30 uur op TLC.