Nieuwe serie 'All On The Line' op Discovery

De blauwvintonijn geldt als een van de meest waardevolle vissen van de oceanen. En flink exemplaar kan al een verkoopprijs opleveren van wel 20.000 dollar. Maar de vissen zijn schaars en laten zich niet eenvoudig vangen.

In de nieuwe serie 'All On The Line' volgen we vissersfamilie Smith uit Maine die al meer dan 70 jaar vist op de lucratieve tonijn. Grandpa Bill laat het werk inmiddels over aan zijn zoon Dan Sr. en zijn 18-jarige kleinzoon Danny Jr. die dit jaar nog weinig geluk hebben gehad.

Met hun boot de Julia Nicole trekken ze eropuit om hun seizoen te redden voordat de winter begint. Ze varen op met veteraan Johnny Johnson die wel denkt te weten waar de meeste tonijn te vinden is: Stellwagen Bank, 50 kilometer uit de kust. Het ligt op de migratieroute van de tonijn en geldt volgens Johnny daardoor als de 'tonijnensnelweg'. Hij ving er zelf al eens een exemplaar dat hem 18.000 dollar opleverde, dus hij weet waar hij over praat. Kan hij samen met de Smith-familie nu weer zo’n klapper maken?

'All On The Line', vanaf woensdag 5 augustus om 21.30 uur op Discovery.