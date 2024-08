Nieuwe serie 'Alien Encounters: Fact or Fiction' vanaf zondag op Discovery

Regelmatig zien mensen onverklaarbare objecten in de lucht die misschien wel een UFO zijn. En tegenwoordig worden ze vaker vastgelegd op camera dan ooit.

Zou het echt een teken van buitenaards leven zijn of is er een meer aardse verklaring? Experts Mitch Horowitz en Chrissy Newton onderzoeken dit in de nieuwe onthullende serie 'Alien Encounters: Fact or Fiction'. Ze nemen hun intrek in een café in Roswell, New Mexico, dat bekend staat als de alien capital of the world, omdat daar ooit een crash van een ruimteschip zou hebben plaatsgevonden.

In het café ontvangen ze ooggetuigen van vermeende UFO-verschijningen. Zoals Indy Riggs die denkt dat het onverklaarbare licht dat hij zag mogelijk te maken heeft met zijn pas overleden vader. Of Frank Kimbler uit Roswell zelf, die op de vermeende crashsite midden in de kale woestijn een stukje metaal vond. Is dit van het bewuste ruimteschip? Mitch en Chrissy trekken alle gegevens na en hebben daarbij toegang tot geheime ruimtegegevens en het onlangs openbaar gemaakte UFO-rapport van het Pentagon.

Kunnen ze alle verschijningen verklaren of luidt hun conclusie dat het echt een UFO was? En hoe reageren de spotters? Een ding is zeker: er komen enkele verrassende vondsten voorbij die zelfs de nuchtere non-believers aan het twijfelen brengen!

'Alien Encounters: Fact or Fiction', vanaf zondag 25 augustus om 20.30 uur op Discovery.