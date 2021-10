Nieuwe serie '90 Day: The Single Life' op TLC

Niet alle romances van 90 Day Fiancé resulteerden in een succesvolle relatie. Veel stellen zijn – na soms een kortstondig huwelijk - weer helemaal terug bij af: leven als single. Maar dat betekent niet dat ze de moed hebben opgegeven!

In de nieuwe serie '90 Day: The Single Life' volgen we zes eerdere deelnemers op hun nieuwe liefdespad. Zoals Molly die na haar mislukte huwelijk met Luis toe is aan een man die ook haar dochters respecteert. Ook Colt wil na zijn stormachtige relatie met de Braziliaanse Larissa graag een steady relatie en begeeft zich actief in het datingcircuit. Big Ed heeft zelfs een datingcoach in de arm genomen om een vrouw te vinden die zijn Filipijnse Rose moet doen vergeten.

Brittany is ook klaar voor echte liefde na haar teleurstellende avontuur in Jordanië met Yazan. Net als Fernanda die na haar scheiding van de 13 jaar oudere Jonathan nu opnieuw op zoek gaat naar een nieuw droompartner. Voor Danielle is het al drie jaar geleden dat ze scheidde van de Tunesiër Mohamed die haar openlijk zo had gekwetst. Met vriendinnen gaat ze op pad om een nieuwe liefde te vinden. Maar dan meldt Mohamed zich ineens met een appje. Gaat ze in op zijn voorstel om af te spreken…?

'90 Day: The Single Life', vanaf vrijdag 22 oktober om 22.30 uur op TLC.