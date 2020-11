Nieuwe serie '100 Days Wild' op Discovery

Zeven mensen proberen een leefgemeenschap op te bouwen in de wildernis van Alaska, ver weg van de bewoonde wereld. Haast is geboden, want over 100 dagen treedt de brute winter in en moeten ze hun onderkomen en voedselvoorraad op orde hebben.

Lukt het ze? Het is te volgen in de nieuwe serie '100 Days Wild'. Deelnemers Andrew en Jennifer wonen zelf al vijf jaar op deze plek en hebben al een huis op palen gebouwd. Maar het leek hen leuker en leefbaarder als ze hun onderkomen zouden uitbreiden tot een kleine gemeenschap die volledig zelfvoorzienend is.

Ze hadden al eens samengewerkt met anderen, maar dat werkte niet omdat niet iedereen tegen deze extreme omstandigheden kan. Nu proberen ze het opnieuw met vijf nieuwe mensen die elkaar nog niet kennen en allemaal een andere achtergrond hebben. Doel is om in de honderd dagen vier onderkomens te bouwen en voldoende voedsel in te slaan.

Naast een grote voorraad zalm staan ook een rendier en een beer op het menu. Lukt het de nieuwbakken avonturiers om alles op tijd te regelen? En hoe is het om samen te werken onder zulke omstandigheden met mensen die je nog niet eerder kent?

'100 Days Wild', vanaf zondag 15 november 21.30 uur op Discovery.