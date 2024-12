Nieuwe seizoen van 'I Love A Mama's Boy' op TLC

Sommige mannen nemen de term 'moederskindje' wel heel erg serieus en kunnen bijna niet leven zonder hun moeder. Zoals de 24-jarige Shahid die nog altijd in het souterrain bij zijn moeder Dia woont en bijna alles samen met haar doet – inclusief het dragen van dezelfde kleren!

Of Austin (33) die volgens zijn moeder Shirlene de reïncarnatie van haar eerste overleden man is en die soms zelfs samen slapen. Hoe happy de mannen ook zijn met hun moeder, het leidt wel tot problemen met hun relaties, zo blijkt weer uit het nieuwe seizoen van 'I Love A Mama's Boy'. Zo maakte Austins vriend Kris het uit omdat Shirlene hem niet accepteerde – hoewel Kris en Austin nog wel samenwonen – en wordt Shahids vriendin Nylah na twee jaar nog steeds niet geaccepteerd door moeder Dia. Josh (35) maakt het wel erg bont door met zijn hele gezin van vier kinderen in te wonen bij moeder Tina. Zijn vrouw Janelle voelt zich duidelijk gepasseerd en kan niet wachten om te verhuizen naar hun nieuwe huis in Florida. Of gaat Tina dan ook weer mee? De 33-jarige Matt vond juist veel steun bij zijn moeder Kelly toen zijn relatie op de klippen liep, maar ziet ook dat hij haar meer los moet laten als hij weer nieuw geluk in de liefde wil vinden. Maar kan zij hem ook loslaten?

