Nieuwe releases op Amazon Prime Video in oktober 2020

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

Heel wat nieuwe releases deze maand op Amazon Prime Video. met onder anderen het nieuwe 'The Walking Dead: World Beyond' en de finale van 'The Boys 2'. Een overzicht.

'The Walking Dead: World Beyond' is onder andere gemaakt door Scott M. Gimple, samen met Matt Negrete aan boord als co-creator en showrunner. De sterren van de serie zijn Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella en Julia Ormond. 'The Walking Dead: World Beyond' zal op 2 oktober 2020 beschikbaar zijn op Amazon Prime Video met wekelijks een nieuwe aflevering.

'The Walking Dead: World Beyond' heeft gaststerren zoals Natalie Gold ('Succession', 'The Land of Steady Habits') als Lyla, een mysterieus personage, die vanuit haar eigen geloof, in de schaduw te werk gaat, Al Calderon ('Step Up: High Water') als Barca; Scott Adsit ('Veep', '30 Rock') als Tony; en Ted Sutherland ('Fear Street', 'Rise') als Percy.

'The Walking Dead: World Beyond' richt zich op de eerste generatie die in de zombie wereld is opgegroeid. Sommigen zullen helden worden, sommigen worden schurken, uiteindelijk zal iedereen voor altijd veranderen. Allemaal zijn ze volwassen en hebben ze hun eigen identiteit, zowel goed als slecht.

De nieuwe serie uit de reeks van 'The Walking Dead' is geproduceerd door AMC Studios en zal beschikbaar zijn op Prime Video in Azië-Pacific, het Midden-Oosten, Afrika en Europa (met uitzondering van Spanje en Portugal). De serie zal beschikbaar zijn op AMC in Noord- en Zuid-Amerika, Spanje en Portugal.

2 oktober

'Savage X Fenty Show' - Seizoen 2

Amazon Prime Video presenteert de langverwachte 'Savage X Fenty Show Vol. 2', een unieke modeshow ter ere van de nieuwe Fall 2020 collectie van muziek- en mode-icoon Rihanna. De bijzondere fashion ervaring bestaat uit een combinatie van modellen, acteurs en dansers die de nieuwste Savage collectie dragen. En met unieke optredens van de meest bekende namen in de muziek. 'Savage X Fenty Show Vol. 2' zal vanaf vrijdag 2 oktober exclusief te zien zijn op Prime Video.

Dit jaar legt de 'Savage X Fenty Show' de lat nog hoger dan vorig jaar. De presentatie van de stoere Fall 2020 'Savage X Fenty Show Vol. 2' omvat optredens met andere hiphop icoon Travis Scott en internationale supersterren Bad Bunny, Ella Mai, Miguel, Mustard, Roddy Ricch en Rosalia. De 'Savage X Fenty Show' veteranen Bella Hadid, Big Sean, Cara Delevingne, Christian Combs, Normani en Paloma Elsesser zullen samen met nieuwkomers Lizzo, Demi Moore, Erika Jayne, Gigi Goode, Irina Shayk, Laura Harrier, Paris Hilton, Rico Nasty, Shea Couleé, Willow Smith, Chika Miss 5th Avenue, Jaida Essence Hall in de show meelopen. Ze dragen de nieuwste savage stijlen en presenteren de stoere 'Savage X Fenty's Fall 2020' collectie.

De 'Savage X Fenty Fall 2020 Collectie' wordt online verkocht bij Amazon Fashion en bij Savage X Fenty. All Savage. Zero Apologies. De hoogwaardige collectie heeft bijzondere combinaties en verrassende nieuwe stijlen die de grenzen van de individualiteit verkennen.

Rihanna is creatieve brein en uitvoerend producent van de 'Savage X Fenty Show Vol. 2'.

'Truth Seekers'

30 oktober

Met Nick Frost in de hoofdrol als Gus en Simon Pegg als Dave, is 'Truth Seekers' een komedie-dramaserie over een team van paranormale onderzoekers die samenwerken om spoken waar te nemen in het Verenigd Koninkrijk. Ze willen de spoken opsporen, filmen en dan delen ze hun avonturen op een online kanaal waar iedereen naar kan kijken.

Ze bezoeken spokende kerken, bekijken ondergrondse bunkers en houden verlaten ziekenhuizen in de gaten met hun zelfgemaakte apparaten om geesten op te sporen. Hun bovennatuurlijke ervaringen worden steeds frequenter, angstaanjagender en zelf dodelijker naarmate ze een samenwerking beginnen te ontmaskeren die Armageddon (het einde ter tijden) voor het hele menselijk ras kan betekenen.

Andere sterren uit de serie zijn Samson Kayo, Malcolm McDowell, Emma D’Arcy en Susan Wokoma.

'Welcome to the Blumhouse'

'The Lie'

6 oktober

Wanneer hun tienerdochter bekend dat ze haar beste vriend impulsief heeft gedood, proberen twee wanhopige ouders de afschuwelijke misdaad te verdoezelen. Dit zorgt voor een ingewikkeld web van leugens en bedrog. 'The Lie' is geschreven en geregisseerd door: Veena Sud. Met in de hoofdrol: Mireille Enos, Peter Sarsgaard en Joey King.

'Welcome to the Blumhouse'

'Black Box'

6 oktober

Na het verlies van zijn vrouw en zijn geheugen in een auto-ongeluk, ondergaat een alleenstaande vader een kwellende experimentele behandeling. Door deze behandeling begint hij zich af te vragen wie hij werkelijk is. 'Black Box' is geregisseerd door: Emmanuel Osei-Kuffour Jr., script geschreven door: Emmanuel Osei-Kuffour Jr. en Stephen Herman, naar het verhaal van: Stephen Herman. Met in de hoofdrol: Mamoudou Athie, Phylicia Rashad, Amanda Christine, Tosin Morohunfola, Charmaine Bingwa en Troy James

'Welcome to the Blumhouse'

'Nocturne'

13 oktober

In de zalen van een elite kunstacademie begint een verlegen muziekstudent haar meer volleerde en extraverte tweelingzus te overtreffen als ze een mysterieus notitieboekje ontdekt dat toebehoort aan een onlangs overleden klasgenoot.

'Nocturne' is geschreven en geregisseerd door: Zu Quirke. Met in de hoofdrol: Sydney Sweeney, Madison Iseman, Jacques Colimon en Ivan Shaw.

'Welcome to the Blumhouse'

'Evil Eye'

13 oktober

Een schijnbaar perfecte romance verandert in een een nachtmerrie wanneer een moeder ervan overtuigd raakt dat het vriendje van haar dochter een duistere band heeft met haar eigen verleden. 'Evil Eye' is geregisseerd door Elan Dassani en Rajeev Dassani en geschreven door Madhuri Shekar. Met in de hoofdrol: Sarita Choudhury, Sunita Mani, Omar Maskati en Bernard White.

'The Boys' seizoen 2

Finale aflevering

9 oktober

In het nog heftigere en krankzinnige tweede seizoen zijn 'The Boys' op de vlucht voor de wet. Ze worden opgejaagd door de Supes en proberen zich wanhopig te hergroeperen en terug te vechten tegen Vought. Ondergedoken proberen Hughie (Jack Quaid), Mother's Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) en Kimiko (Karen Fukuhara) zich aan te passen aan een nieuw normaal, dit alles gebeurt terwijl Butcher (Karl Urban) nergens te vinden is. Tegelijkertijd moet Starlight (Erin Moriarty) haar plaats in The Seven innemen, want Homelander (Antony Starr) wil de volledige macht overnemen. Zijn macht wordt echter bedreigd door de toevoeging van Stormfront (Aya Cash), een social media-savvy en nieuwe Supe, die haar eigen agenda heeft. Daarbovenop komt nog dat de Supervillain-dreiging centraal staat en zorgt voor veel lawaai, terwijl Vought probeert te profiteren van de paniek in het land.

Tot de Supes van The Seven behoren ook Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) en Black Noir (Nathan Mitchell). Terugkerende sterren in seizoen twee zijn onder andere Claudia Doumit, Goran Visnijc, Malcolm Barrett, Colby Minifie, Shantel VanSanten, Cameron Crovetti, PJ Byrne, Laila Robbins en Giancarlo Esposito die terugkeert als Vought baas Stan Edgar.

Nog meer in oktober:

'Gomorra' S1 - S4 - 01/10

'The Bridge' S1 - S4 - 01/10

'The Fall' S1 - S3 - 01/10

'Haunt' - 01/10

'Trapped' S1 - S2 - 01/10

'Unbroken' - 01/10

'Widows' - 15/10

'Richard Jewell' - 17/10

'Birds Of Prey' - 17/10

'Nos4a2' Seizoen 2 - 23/10